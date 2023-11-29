Сегодня состоится «Прямая линия» Главы Башкирии с жителями региона

Сегодня, 29 ноября, Радий Хабиров проведет «Прямую линию» с жителями республики. Начало – в 19:00 часов по местному времени.
Напоминаем, оставить свой вопрос лидеру региона можно на его страницах в социальных сетях во«ВКонтакте» и «Одноклассники», где вопросы будут приниматься до самого начала диалога Главы Башкирии с жителями республики, а также во время прямого эфира.
Напомним, прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям». Кроме того, трансляция пройдет в социальных сетях руководителя республики во «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».
Добавим, на прямую линию с лидером Башкирии жители республики отправили уже более тысячи вопросов, в том числе более ста видеообращений. Наиболее актуальные – ремонт дорог, школ и другие.