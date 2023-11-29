Сегодня состоится «Прямая линия» Главы Башкирии с жителями региона

Сегодня, 29 ноября, Радий Хабиров проведет «Прямую линию» с жителями республики. Начало – в 19:00 часов по местному времени.

Напоминаем, оставить свой вопрос лидеру региона можно на его страницах в социальных сетях во«ВКонтакте» и «Одноклассники», где вопросы будут приниматься до самого начала диалога Главы Башкирии с жителями республики, а также во время прямого эфира.

Напомним, прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям». Кроме того, трансляция пройдет в социальных сетях руководителя республики во «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».

Мы эту линию традиционно проводим. Попытаюсь ответить на все актуальные вопросы, которые волнуют наших жителей. Это такая не простая история. Вопросов всегда очень много, но я, подчеркиваю, попытаюсь ответить на все вопросы. Радий Хабиров, Глава Башкирии