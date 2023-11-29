В Башкирии похолодает и будет снежно – Башгидрометцентр

Сегодня, 29 ноября, в республике пройдет мокрый снег, переходящий в снег. Он будет ложиться на провода и деревья. На отдельных участках дорог возможна гололедица и снежный накат, предупреждают синоптики. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов.