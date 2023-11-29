Супруга участника СВО из Башкирии: «Я горжусь своим мужем! Он – герой!»

История их знакомства банальна: Ильвина работала в банке, а ее будущий муж служил охранником в магазине по соседству. А познакомились они на проводах старшего брата девушки в армию – он пришел проводить друга. Сейчас они – семья, подрастают дочки двух и пяти лет.

По словам корреспондента издания «Выбор» Забира Исламова, когда началась частичная мобилизация и мужу пришла повестка, супруга пыталась отговорить его. Но мужчина даже слушать не стал – ушел на передовую защищать Родину.

Первые полгода без него были очень тяжелыми, женщина не спала ночами, все беспокоилась: как он там, что поел, в каких условиях служит… Родители тоже переживали. Муж очень редко звонил либо отправлял короткое сообщение: «Не беспокойся».

Я горжусь мужем. Ведь он защищает и Родину, и нас с вами. Он — герой! Ильвина, супруга участника СВО

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.