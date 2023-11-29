В Башкирии мужчину нашли мертвым в доме после возгорания

Накануне вечером в жилом доме в деревне Бустанаево Бураевского района республики обнаружено тело 65-летнего мужчины. Об этом информирует пресс-служба МЧС по республике.

Установлено, что в доме огонь повредил стул, на котором стояла электроплитка, а также пол на площади 1 квадратный метр. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа для выяснения причин возгорания.

Сообщается, что дом был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем. Его хозяин получил прибор для предупреждения пожаров и возгораний в прошлом году. Однако извещатель так и не был установлен – лежал на веранде без батарейки, отметили в ведомстве.