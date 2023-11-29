В Башкирии инспекторы ДПС задержали 24-летнего жителя Татарстана

Инспекторы ДПС задержали водителя, грубо нарушавшего правила и пытавшегося скрыться. Во время патрулирования в Туймазах сотрудники ГИБДД заметили подозрительную вазовскую семёрку без номеров. На требования остановиться водитель только надавил на газ. Нескольким экипажам ГИБДД пришлось догонять гонщика. Тот несколько раз выезжал на встречку и проезжал на красный свет.

В итоге его задержали, в гараже куда он заехал. Нарушителем оказался житель Татарстана, который взял машину у отца и намерено снял номера. Сейчас горе-водитель находится под административным арестом на 10 суток. Выяснилось, что за нарушение ПДД 24-летний парень попадается не в первый раз.