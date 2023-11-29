В Башкирии женщина повздорила с сотрудником школы и сообщила о ее «минировании»

В Нефтекамске в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила о том, что в одной из школ города находится опасный предмет. На место выехали сотрудники полиции со служебной собакой.

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, сообщение оказалось ложным. Позвонившая в полицию местная 58-летняя жительница призналась в содеянном. По ее словам, накануне у нее произошел конфликт с одним из сотрудником учебного заведения. Поэтому она решила «заминировать» школу.