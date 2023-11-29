Ветеринары Уфы провели операцию собаке с гидроцефалией

Операция прошла успешно, хоть и не без сложностей: ветеринарам предстояло просверлить череп собаки, толщина которого чуть больше листка картона. Также нужно было попасть небольшим шлангом в мозговой желудочек. После хирургического вмешательства прошло уже 4 месяца, припадков и судорог у чихуахуа больше нет.