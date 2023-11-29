В Башкирии лжегазовик предлагает пожилым заменить счетчики

Полиция Нефтекамска информирует горожан о подозрительном мужчине (на фото). Как сообщили в пресс-службе ведомства, от местных жителей поступают сообщения о неизвестном, который представляется сотрудником газовой службы и предлагает за деньги заменить приборы учеты.

При этом основная масса обращений поступает от пожилых жителей города. К примеру, сегодня в 11.15 его видели в доме по адресу: Комсомольский проспект, 13.

Согласно официальной информации «Газсервис», этот мужчина не числится в штате предприятия. Полиция просит предупредить своих пожилых знакомых, соседей и родственников. В случае появления новой информации об этом гражданине необходимо сообщить в дежурную часть полиции по телефонам: 02, 102 или 2-29-02.