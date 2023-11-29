В Башкирии в аварии погибли многодетная мама с дочкой

В Нуримановском районе погибли многодетная мама с дочкой. Авария произошла накануне на автодороге Уфа – Иглино – Красная горка – Павловка. По информации ГИБДД, водитель «Киа Рио» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Нивой». От удара иномарка съехала в кювет. 37-летняя женщина за рулем «Киа» и её 7-летний ребёнок погибли на месте происшествия.