В Башкирии за прошедшие выходные на воде спасли 28 человек

Вопиющий случай произошёл 25 ноября. 13-летний ребёнок переходил пруд с одного берега на другой и провалился под лёд в 50 метрах от берега. Чуть позже на этом же месте, провалился мужчина под лёд по пояс в 15 метрах от берега, переходя пруд. К счастью рядом оказались спасатели, которые эвакуировали пострадавших из воды и транспортировали на берег.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан