В Башкирии за прошедшие выходные на воде спасли 28 человек

За прошедшие выходные в регионе на водных объектах было спасено 28 человек. Такие данные были озвучены в правительстве на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Темой стало обеспечение безопасности людей в осенне-зимний период.

Спасатели республики регулярно выходят в профилактические рейды на реки и водоемы. С начала ноября спасены жизни 38 человек, из них 9 детей, 5 человек утонули. Вице-премьер Правительства Башкортостана Ирек Сагитов поручил муниципалитетам активизировать профилактическую работу. Чаще всего под лёд проваливаются дети и рыбаки.

Вопиющий случай произошёл 25 ноября. 13-летний ребёнок переходил пруд с одного берега на другой и провалился под лёд в 50 метрах от берега. Чуть позже на этом же месте, провалился мужчина под лёд по пояс в 15 метрах от берега, переходя пруд. К счастью рядом оказались спасатели, которые эвакуировали пострадавших из воды и транспортировали на берег.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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