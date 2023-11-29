В Башкирии за прошедшие выходные на воде спасли 28 человек

За прошедшие выходные в регионе на водных объектах было спасено 28 человек. Такие данные были озвучены в правительстве на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Темой стало обеспечение безопасности людей в осенне-зимний период.
Спасатели республики регулярно выходят в профилактические рейды на реки и водоемы. С начала ноября спасены жизни 38 человек, из них 9 детей, 5 человек утонули. Вице-премьер Правительства Башкортостана Ирек Сагитов поручил муниципалитетам активизировать профилактическую работу. Чаще всего под лёд проваливаются дети и рыбаки.