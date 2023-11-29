В Уфе Комитет Башкортостана по делам ЮНЕСКО отметил 25-летие

Комитету Башкортостана по делам ЮНЕСКО исполняется 25 лет. В Уфе по этому случаю состоялось торжество в ГКЗ «Башкортостан». Башкортостан является регионом-лидером в России по количеству ассоциированных школ ЮНЕСКО – сегодня их количество достигло 39.
Учебные заведения ЮНЕСКО не только знакомят с этнической культурой, историей, традициями народов других стран, но и совершенствуют языковое мастерство, а также популяризируют достижения родной республики в глобальном мире, делая её известной во всем мире.
Сейчас и в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО входит 195 территорий в 48 странах мира. Башкортостан является лидером в развитии территорий ЮНЕСКО, имеющих международный статус, её глобальной сети геопарков в России. При Главе Башкортостана создан попечительский совет по геопаркам Республики Башкортостан.