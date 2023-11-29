В Уфе открыли мемориальную доску Владимиру Пурику

Мемориальную доску установили на здании, в котором экс-главный врач Башкирской Республиканской психиатрической больницы жил с 1970 по 1975 год. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники лечебницы, студенты медуниверситета и медколледжа, которым рассказывают о деятельности Заслуженного врача РСФСР с первых курсов. У дома по улице Худайбердина собрались и те, кто знал Владимира Пурика лично. Его сыновья тоже пошли по пути медицины.
Владимир Пурик стоял во главе первой Республиканской психиатрической больницы 25 лет. Именно при нём подписали договор о строительстве новой больницы в деревне Базилевка. Он повлиял на ускорения строительства дороги до лечебницы, приобретал необходимую технику.