В Уфе открыли мемориальную доску Владимиру Пурику

При Владимире Тимофеевиче больница была таким большим лечебным конгломератом, который представлял собой больницу на три и более тысячи коек. Сегодня таких крупных лечебных учреждений в республике нет. И психиатрическая больница сегодня представляет собой ту идею, которую он вложил. Она реализована сегодня и функционирует на благо жителей республики.

Тагир Гизатуллин, главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы