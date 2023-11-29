В Уфе открыли мемориальную доску Владимиру Пурику

Мемориальную доску установили на здании, в котором экс-главный врач Башкирской Республиканской психиатрической больницы жил с 1970 по 1975 год. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники лечебницы, студенты медуниверситета и медколледжа, которым рассказывают о деятельности Заслуженного врача РСФСР с первых курсов. У дома по улице Худайбердина собрались и те, кто знал Владимира Пурика лично. Его сыновья тоже пошли по пути медицины.

Он, прежде всего, был организатором здравоохранения. Он умел организовать людей, он был справедлив. И люди его за это уважали.

Владимир Пурик, заведующий консультативно-диагностическим отделением №2 Республиканского клинического психотерапевтического центра

При нём открылось очень много в городах психиатрических отделений почти во всех крупных. Ну, и сама структура постепенно стала развиваться. И через 10 лет психиатрическая больница была одна из лучших в Российской Федерации.

Юрий Пурик, начальник башкирского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны
Фото №1 - В Уфе открыли мемориальную доску Владимиру Пурику

Владимир Пурик стоял во главе первой Республиканской психиатрической больницы 25 лет. Именно при нём подписали договор о строительстве новой больницы в деревне Базилевка. Он повлиял на ускорения строительства дороги до лечебницы, приобретал необходимую технику.

При Владимире Тимофеевиче больница была таким большим лечебным конгломератом, который представлял собой больницу на три и более тысячи коек. Сегодня таких крупных лечебных учреждений в республике нет. И психиатрическая больница сегодня представляет собой ту идею, которую он вложил. Она реализована сегодня и функционирует на благо жителей республики.

Тагир Гизатуллин, главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы
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