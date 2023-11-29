В Башкирии под окнами многоэтажки нашли девочку с серьезными травмами

Накануне вечером в городе Октябрьском под окнами жилого многоквартирного дома нашли 11-летнюю девочку с серьезными травмами. Как сообщили в экстренных службах, ребенок получил повреждения, характерные при падении с высоты. До этого она находилась в квартире на втором этаже.
По предварительной версии, с ребенком произошел несчастный случай. Девочку доставили в городскую больницу. По результатам обследования медики установили, что у пострадавшей перелом поясничного отдела позвоночника, а также пяточной кости.
Сейчас в причинах инцидента разбираются правоохранители.