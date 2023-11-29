В Уфе сотрудница банка спасла часть сбережений доверчивого мужчины

Сегодня, 29 ноября, в Уфе наградили сотрудницу банка, благодаря которой удалось сохранить часть сбережений доверчивого 66-летнего горожанина.
Как сообщили в МВД республики, мужчина нашёл в интернете рекламу с информацией о заработке на инвестициях. На сайте уфимец оставил свои личные данные и даже реквизиты банковской карты. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился личным брокером. Он провёл «консультацию» по заработку на операциях на бирже.
Доверчивый мужчина внёс 10 тысяч рублей на продиктованный номер, чтобы получить большую прибыль. Конечно, лже-брокер порекомендовал инвестировать сумму крупнее. В течение следующих дней уфимец внёс до 250 тысяч рублей кредитных средств.
Когда мужчина пришел в финансовое учреждение за очередным кредитом, он был остановлен сотрудником банка. Бдительная работница сразу обратила внимание на встревоженного мужчину. Во время общения менеджеру удалось выяснить истинные причины обращения пенсионера в банк. Она объяснила, что так действуют мошенники, прекратила все финансовые операции и посоветовала клиенту обратиться в полицию.
Неравнодушную сотрудницу банка поблагодарили за внимание и наградили благодарственным письмом от МВД республики.