В Уфе сотрудница банка спасла часть сбережений доверчивого мужчины

Как сообщили в МВД республики, мужчина нашёл в интернете рекламу с информацией о заработке на инвестициях. На сайте уфимец оставил свои личные данные и даже реквизиты банковской карты. Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился личным брокером. Он провёл «консультацию» по заработку на операциях на бирже.