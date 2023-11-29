Башкирия заняла второе место в стране по количеству инклюзивных договоров

Башкортостан занял второе место в стране по количеству подписанных Национальных инклюзивных договоров. В рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех» более 60 компаний республики подписали соглашения и обязались создать в своих организациях доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Мера направлена на облегчение жизни инвалидов.

Не столько юридический акт, сколько общественно-резонансный, некое вступление в клуб компаний, которые относятся доброжелательно к людям с ограниченными возможностями здоровья. Там уже очень много различных организаций, чему мы очень рады, поскольку в условиях дефицита трудовых ресурсов, на мой взгляд, очень недооценённым является ресурс в лице людей с инвалидностью.

Сегодня в Башкортостане проживает около 93 тысяч людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Для них нужно создать подходящие условия. По мнению специалистов, это особенно актуально сейчас, когда есть дефицит трудовых ресурсов. При этом люди с ограничениями здоровья и сами руководят организациями, помогающими социализироваться инвалидам. Так, например, и Земфира Сулейманова, директор организации «Центр развития инклюзии» подписала национальный инклюзивный договор.