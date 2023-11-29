Родственникам погибшего фронтовика из Башкирии передали медаль спустя 80 лет

Награда, возвращённая на родину героя спустя 80 лет. В селе Новопетровское Зианчуринского района в торжественной обстановке прошла церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Петра Фокина. В годы Великой Отечественной войны наш земляк погиб на белорусской земле. Награду Радию Хабирову ранее передал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Глава Башкортостана пообещал, что до конца года на родине Петра Фокина будет открыт памятник погибшим в боях, а медаль передадут родственникам.
Торжественный момент, которого ждали десятилетия. Медаль «За отвагу» вручается потомкам героя. До сих пор они ничего не знали о героическом пути своего предка. Всё это время Пётр Фокин считался пропавшим без вести. И уже никто не надеялся, что найдут хотя бы место захоронения.
Петр Фокин был удостоен медали «За отвагу» во время кровопролитных боев в 1942 году в Новгородской области. А через два года 17 февраля командир батальона 90-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии погиб, освобождая Беларусь от фашистских захватчиков.
Без вести пропавшим Пётр Фокин перестал быть в сентябре этого года. Поисковики обнаружили останки бойца в Витебской области. Однако по-белорусскому законодательству им запрещено вывозить найденные артефакты. Поэтому медаль старшего лейтенанта-героя Радию Хабирову передал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Уфу.
Сказанное моментально стало поручением. В селе Новопетровское установили памятник, посвященный всем защитникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Свой вклад внесли и жители. Ведь на фронт ушло практически всё мужское население села.
К слову, медаль «За отвагу» станет всеобщим достоянием. Историческую награду, пропитанную духом борьбы за Родину, смогут увидеть все желающие. Родственники Петра Фокина передали реликвию в Республиканский музей Боевой Славы.