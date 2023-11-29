Родственникам погибшего фронтовика из Башкирии передали медаль спустя 80 лет

Награда, возвращённая на родину героя спустя 80 лет. В селе Новопетровское Зианчуринского района в торжественной обстановке прошла церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Петра Фокина. В годы Великой Отечественной войны наш земляк погиб на белорусской земле. Награду Радию Хабирову ранее передал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Глава Башкортостана пообещал, что до конца года на родине Петра Фокина будет открыт памятник погибшим в боях, а медаль передадут родственникам.

Торжественный момент, которого ждали десятилетия. Медаль «За отвагу» вручается потомкам героя. До сих пор они ничего не знали о героическом пути своего предка. Всё это время Пётр Фокин считался пропавшим без вести. И уже никто не надеялся, что найдут хотя бы место захоронения.

Петр Фокин был удостоен медали «За отвагу» во время кровопролитных боев в 1942 году в Новгородской области. А через два года 17 февраля командир батальона 90-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии погиб, освобождая Беларусь от фашистских захватчиков.

Мы подняли архивные документы. Оказалось, что Пётр Фокин получил ещё одну награду. Через полтора месяца после награждения медалью «За отвагу». За отличие в боях за город Демянск был отмечен орденом Красной Звезды. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы

Без вести пропавшим Пётр Фокин перестал быть в сентябре этого года. Поисковики обнаружили останки бойца в Витебской области. Однако по-белорусскому законодательству им запрещено вывозить найденные артефакты. Поэтому медаль старшего лейтенанта-героя Радию Хабирову передал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Уфу.

Я с огромным чувством гордости за вашего земляка и с благодарностью передаю вам эту медаль и соответствующие документы. Примите, пожалуйста, от белорусов. Я думаю, что эта реликвия должна либо найти своё место в селе у родственников, либо занять место в экспозиции музея. Таким образом, башкирский герой вернётся на Родину. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Мы внимательно изучали биографию Петра Павловича. Он не был женат, детей не было, поэтому остались только его племянники. Мы ждали эту медаль и хотели, чтобы её вручили. 25 ноября мы отреконструируем памятник на родине, где он родился и жил, и там торжественно вручим медаль его родным и близким. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сказанное моментально стало поручением. В селе Новопетровское установили памятник, посвященный всем защитникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Свой вклад внесли и жители. Ведь на фронт ушло практически всё мужское население села.