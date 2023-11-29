В Уфе открылся турнир «Ночная лига» по настольному теннису

В Башкортостане дали старт соревнованиям по настольному теннису среди организаций и предприятий. В Уфе в центре развития и спорта «Октябрьский» состоялось торжественное открытие турнира под названием «Ночная лига». Эти соревнования были организованы при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.

Старт состязаниям дал специально приглашенный гость, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Европы, пятикратный чемпион России Кирилл Скачков. Он провел мастер-классы для участников «Ночной лиги» и молодых теннисистов.

В настольный теннис можно играть в любом возрасте. Ребенок может играть с дедушкой, женщины могут играть с мужчинами. Люди с ограниченными возможностями могут в него играть.

Кирилл Скачков, мастер спорта международного класса по настольному теннису

Прежде всего необходимо отметить, что в республике активно развивается корпоративный спорт. Сегодня мы запускаем футбольную лигу, хоккейную, волейбольную. И вот сегодня по настольному теннису.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

«Ночная Лига» по настольному теннису проводится с целью приобщения работников предприятий к здоровому образу жизни и популяризации настольного тенниса. Также это место, где можно найти новые знакомства в бизнес-сфере и в неформальной обстановке обсудить совместные проекты. Участие в турнире принимают 18 крупнейших предприятий Республики Башкортостан из Уфы, Салавата, Стерлитамака и Мелеуза.

Когда нам предложили участвовать в этом турнире, обычные сотрудники компании, без разрядов по теннису, начали тренироваться, играть между собой. Здесь мы и отдыхаем, и добиваемся результата.

Александр Стариков, участник соревнований
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