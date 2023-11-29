В Уфе завершился кубок республики по фигурному катанию

От самых юных спортсменок до кандидатов в мастера спорта. В Уфе завершился кубок республики по фигурному катанию на коньках. Это первые крупные соревнования по этому виду спорта в нынешнем сезоне в столице республики.

«Хороший. Плохой. Злой». Именно музыку из этого легендарного вестерна выбрали Алисия Копнева и её мама для выступления. Девочка занимается фигурным катанием уже семь лет, в этот вид спорт пришла вслед за старшей сестрой. Прогресс у спортсменки есть: помимо первого спортивного разряда, Алисия начала увереннее кататься, а самое главное – добавлять в своё выступление эмоции.

Я хотела докрутить тройное сальто, но не получилось. В принципе, довольна, чисто прокатала, короткой докатала. Сейчас выехала, маме пообещала, что исправлю вращение, и я исправила. Ну и концовку не успела. Алисия Копнева, участница соревнований

Соревновались как самые юные, так и кандидаты в мастера спорта. По итогам этого турнира будет сформирована сборная Республики Башкортостан, которая возьмет старт в самых важных турнирах нынешнего сезона.

Внимание большое уделяется нашему виду спорта, вижу по тому разряду, который катался. Первый спортивный разряд – раньше было 10 человек, сейчас больше 20. Спортсмены многие будут прыгать довольно сложные прыжки, многооборотные прыжки, хорошая конкуренция. Ульяна Тыртышная, председатель Федерации фигурного катания Республики Башкортостан

В соревнованиях принимали участие около 130 спортсменок из шести городов нашей республики. Помимо спортсменок из Уфы хорошие результаты показывают фигуристки из Кумертау и Сибая. Некоторые для дальнейшего прогресса переезжают в столицу.

В Сибае у нас было недостаточно тренировок, поэтому мы переехали сюда. Прогресс есть. Это точно не для общего развития, хотелось бы стать больше, чем просто фигуристкой, может, даже чемпионом хотелось бы. Дарья Царькова, участница соревнований