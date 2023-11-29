От самых юных спортсменок до кандидатов в мастера спорта. В Уфе завершился кубок республики по фигурному катанию на коньках. Это первые крупные соревнования по этому виду спорта в нынешнем сезоне в столице республики.
«Хороший. Плохой. Злой». Именно музыку из этого легендарного вестерна выбрали Алисия Копнева и её мама для выступления. Девочка занимается фигурным катанием уже семь лет, в этот вид спорт пришла вслед за старшей сестрой. Прогресс у спортсменки есть: помимо первого спортивного разряда, Алисия начала увереннее кататься, а самое главное – добавлять в своё выступление эмоции.
Соревновались как самые юные, так и кандидаты в мастера спорта. По итогам этого турнира будет сформирована сборная Республики Башкортостан, которая возьмет старт в самых важных турнирах нынешнего сезона.
В соревнованиях принимали участие около 130 спортсменок из шести городов нашей республики. Помимо спортсменок из Уфы хорошие результаты показывают фигуристки из Кумертау и Сибая. Некоторые для дальнейшего прогресса переезжают в столицу.
Сборная Республики Башкортостан в ближайшее время выступит на всероссийских соревнованиях, на первенстве Приволжского федерального округа, первенстве России и спартакиадах учащихся и молодёжи.