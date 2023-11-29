ГК «Акбузат» уступил «Зениту» на своей площадке

Уфимский «Акбузат» в рамках российской гандбольной суперлиги на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Если гости идут в группе лидеров, то у хозяев пока только две победы в этом сезоне.

Команда Александра Горбатикова не сумела навязать серьезной борьбы фавориту. Уже после первой половины уфимцы уступали с разницей в девять мячей. Окончательный счет 40:29 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Самым результативным в составе «Зенита» стал Павел Тураев, реализовавший семь бросков из семи.

Счет большой, разрыв большой. Многое не получалось в первом тайме. Реализация страдает как всегда. Вратари вновь не помогли нам.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Пропустили 40 мячей. Это очень много. Плохо отстояли в защите, вратари на последнем рубеже не зацепили. Отсюда и результат.

Кирилл Рябич, игрок ГК «Акбузат»
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