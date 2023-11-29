ГК «Акбузат» уступил «Зениту» на своей площадке

Уфимский «Акбузат» в рамках российской гандбольной суперлиги на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Если гости идут в группе лидеров, то у хозяев пока только две победы в этом сезоне.
Команда Александра Горбатикова не сумела навязать серьезной борьбы фавориту. Уже после первой половины уфимцы уступали с разницей в девять мячей. Окончательный счет 40:29 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Самым результативным в составе «Зенита» стал Павел Тураев, реализовавший семь бросков из семи.