Спортсменки из Башкирии завоевали медали турнира по конкуру «Жемчужина Урала»

Спортсменки из Башкортостана завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру «Жемчужина Урала». В составе нашей сборной на турнир отправились девять спортсменок. Они соревновались с представительницами Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей и ещё нескольких регионов страны.

Арина Коконюх работает вместе со своей лошадью Констанцией совсем недавно. На соревнованиях в Челябинске удалось добраться до серебра. Бонус Стиль, на котором Арина ездила полтора года, пришлось сменить, потому что нужно было брать новые высоты. С Констанцией Арине покорилась высота 120 сантиметров.

Лошади все разные, ко всем нужно найти особый подход, благодаря тренерам, совместной работе находим общий язык, работаем. Лучших нет, все дают свой опыт, от всех беру частичку чего-то, все нравятся мне. Бонус Стиль – мой любимчик, долго занималась на нем. Арина Коконюх, член юношеской сборной Республики Башкортостан по конкуру

Эмилия Шайхутдинова выступала только в первые два дня соревнований и сумела завоевать серебряную медаль. В третий день на сложном маршруте девушка не участвовала, потому что пока ей покоряется максимальная высота в 100 сантиметров.

Моего коня зовут Литл Трэше, сокровище, я с ним совсем недавно, выступала два раза с ним. Ему 12 лет, он очень ласковый, все хочет съесть постоянно, ко всем подходит, у всех выпрашивает еду. Эмилия Шайхутдинова, участница соревнований

Раньше вместе с Литл Трэше выступала Арина Гаранькова, тренер девушек и мастер спорта России по конкуру. На соревнования в Челябинске она ездила в том числе в качестве спортсмена и также привезла серебро.

Мы ездили большой командой, у нас все входят в состав сборной Республики Башкортостан, детская, юношеская сборная, были, кто самостоятельно организовал перевозку лошадей, соревнования на наших лошадях проходя. Арина Гаранькова, мастер спорта России по конному спорту

Ксения Петрова входит в детскую сборную республики. Из Челябинска спортсменка привезла две медали – серебро на маршруте 100 сантиметров и золото в маршруте гран-при на 115 сантиметров.

Сейчас будут старты, надеюсь, что хорошо проеду, высоты будем покорять, готовиться к высотам повыше, стараться и ставить себе новые цели. Ксения Петрова, член детской сборной Республики Башкортостан по конкуру

А вот коню Светланы Жарковой по кличке Конченто всего пять лет. Для него это были первые соревнования, поэтому высоты спортсменка брала небольшие – до 90 сантиметров. За ближайший год Конченто с помощью Светланы и тренера должен улучшить свой результат почти в полтора раза.

Игривый очень, любит попрыгать, поиграть, очень приставучий, нужно много внимания, он ещё жеребец, достаточно спокойный в этом плане. Светлана Жаркова, член юниорской сборной Республики Башкортостан по конкуру