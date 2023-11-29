Спортсменки из Башкирии завоевали медали турнира по конкуру «Жемчужина Урала»

Спортсменки из Башкортостана завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру «Жемчужина Урала». В составе нашей сборной на турнир отправились девять спортсменок. Они соревновались с представительницами Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей и ещё нескольких регионов страны.
Арина Коконюх работает вместе со своей лошадью Констанцией совсем недавно. На соревнованиях в Челябинске удалось добраться до серебра. Бонус Стиль, на котором Арина ездила полтора года, пришлось сменить, потому что нужно было брать новые высоты. С Констанцией Арине покорилась высота 120 сантиметров.
Эмилия Шайхутдинова выступала только в первые два дня соревнований и сумела завоевать серебряную медаль. В третий день на сложном маршруте девушка не участвовала, потому что пока ей покоряется максимальная высота в 100 сантиметров.
Раньше вместе с Литл Трэше выступала Арина Гаранькова, тренер девушек и мастер спорта России по конкуру. На соревнования в Челябинске она ездила в том числе в качестве спортсмена и также привезла серебро.
Ксения Петрова входит в детскую сборную республики. Из Челябинска спортсменка привезла две медали – серебро на маршруте 100 сантиметров и золото в маршруте гран-при на 115 сантиметров.
А вот коню Светланы Жарковой по кличке Конченто всего пять лет. Для него это были первые соревнования, поэтому высоты спортсменка брала небольшие – до 90 сантиметров. За ближайший год Конченто с помощью Светланы и тренера должен улучшить свой результат почти в полтора раза.
Ближайшие соревнования по конкуру у наших спортсменок пройдут в родном манеже в Уфе. Региональный турнир состоится 15-17 декабря. Лошади отдохнули после поездки в Челябинск и уже готовятся к новым победам.