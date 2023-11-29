Радий Хабиров рассказал о своей недавней поездке на Донбасс

По словам главы региона, они поехали туда, чтобы посмотреть, как у наших ребят дела. Поездка была насыщенная. Наши подразделения раскиданы по всей территории спецоперации. Не удалось увидеться с командиром полка “Башкортостан”: в день прибытия Радия Хабирова и его команды полк пошел в наступление.

Также Глава Башкирии рассказал, что про наш подшефный регион – Красный Луч. Делегация посмотрела, какие объекты восстанавливаются. Кроме того, удалось встреться с врачами и строителями. Некоторые из них по 6-7 смен работают. По мнению Главы Башкирии, когда руководитель республики приезжает, они видят, что о них помнят.