В Башкирии проблема «фонящих дорог» на первом месте

В этом году мы начали проект «Фонящие дороги». Люди десятилетиями пишут: сделайте дороги. Мы не обращали внимания на это. В этом году мы отправили 4 млрд на эти дороги. Мы выстраиваем линейку: в этом году в 30 районах нашей республики мы ремонтируем эти дороги. Люди благодарят, говорят, что их не слушали десятками лет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан