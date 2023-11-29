В Башкирии проблема «фонящих дорог» на первом месте
Сегодня, 29 ноября, Радий Хабиров ответил на вопросы жителей региона и общественных деятелей в рамках «Прямой линии» с Главой Башкирии.
Так, очень много вопросов жителей разных районов республики связаны с проблемой «фонящих дорог». Ситуация с благоустройством дорожной структуры находится на первом месте после долгих лет игнорирования.
В этом году мы начали проект «Фонящие дороги». Люди десятилетиями пишут: сделайте дороги. Мы не обращали внимания на это. В этом году мы отправили 4 млрд на эти дороги. Мы выстраиваем линейку: в этом году в 30 районах нашей республики мы ремонтируем эти дороги. Люди благодарят, говорят, что их не слушали десятками лет.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В планах на 2024 года увеличить сумму на благоустройство дорог. Часто жители просят соединить деревни, засыпать дороги к СНТ, провести ямочный ремонт и др.
На следующий год я бы попросил Минфин посмотреть 5 млрд рублей. Например, соединить две большие деревни или даже городские дороги. Мы нашли инструмент, чтобы быстро и оперативно решить то, что люди ждали годами.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также Радий Хабиров прокомментировал строительство трассы М-12.
Сейчас мы строим трассу М-12, по нашей территории пройдет участок в 140 км. Это будет прекрасная дорога. Но что происходит? Объемы работ большие. Дорога должна быть сдана в конце следующего года. Все ближайшие дороги сильно пострадали. Что я хочу на это сказать? Мы специально провели ряд консультаций, этот вопрос я обсудил с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. Он сказал: посчитайте, деньги вернем.