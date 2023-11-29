Жители Башкирии добились ремонта дороги благодаря «Прямой линии» с главой

В прошлом году во время «Прямой линии» к Радию Хабирову обратились жители Хайбуллинского района. Они просили отремонтировать дорогу Сибай – Акъяр. Глава республики поручил профильным ведомствам и муниципалитетам заняться проблемой. На данный момент в Хайбуллинском районе часть дороги уже сдана, а на втором отрезке уложен первый слой асфальта. В Баймакском районе идут работы по подготовке основания. Пункт весового контроля на стадии завершения.
С мертвой точки сдвинулось и строительство моста через реку Большой Танып и дороги Кузеево – Старобалтачево. Радий Хабиров дал поручение решить проблему и наладить путь в райцентр для сельчан. Сдача дороги планируется в конце декабря этого года, мост достроят в следующем.
Проблема с мостом была и в деревне Сатыево Миякинского района. Сельчане рассказали главе республики, что старый путепровод через реку не выдержал паводка в 2021 году и обвалился. После этого обращения менее чем за год были проведены все необходимые процедуры и строительные работы.
Решаются и проблемы с освещением. Так, светлой и в ночное время стала улица Лесокомбинатная в Мелеузе. А в деревне Камышлы Уфимского района фонари зажглись сразу на шести улицах.
Более 200 светильников зажглись в этом году и микрорайоне Звездный села Иглино. Сумрак отступил от полутора десятков улиц. Это тоже результат обращения к главе региона.