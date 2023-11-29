Жители Башкирии добились ремонта дороги благодаря «Прямой линии» с главой

В прошлом году во время «Прямой линии» к Радию Хабирову обратились жители Хайбуллинского района. Они просили отремонтировать дорогу Сибай – Акъяр. Глава республики поручил профильным ведомствам и муниципалитетам заняться проблемой. На данный момент в Хайбуллинском районе часть дороги уже сдана, а на втором отрезке уложен первый слой асфальта. В Баймакском районе идут работы по подготовке основания. Пункт весового контроля на стадии завершения.

Строительно-монтажные работы выполнены, на данный момент ведутся пуско-наладочные работы. Этот весовой контроль находится близ д. Валитово. Зуфар Юланов, начальник отдела архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Хайбуллинского района

С мертвой точки сдвинулось и строительство моста через реку Большой Танып и дороги Кузеево – Старобалтачево. Радий Хабиров дал поручение решить проблему и наладить путь в райцентр для сельчан. Сдача дороги планируется в конце декабря этого года, мост достроят в следующем.

Дорога соединила сразу очень много деревень. Спасибо вам за такую прекрасную дорогу и за то, что вы нас услышали. Татьяна Герасева, жительница д. Кузеево

Проблема с мостом была и в деревне Сатыево Миякинского района. Сельчане рассказали главе республики, что старый путепровод через реку не выдержал паводка в 2021 году и обвалился. После этого обращения менее чем за год были проведены все необходимые процедуры и строительные работы.

Для деревни большая работа проделана. Не только мост, но и дорогу отремонтировали. Какие-то фонды выделяет республика постоянно. Из-за этого мы чувствуем себя неброшенными. Раушан Сулейманов, житель д. Сатыево

Благодарность от имени населения руководству республики. Этот мост очень важен, потому что у нас с одной стороны находится школы, с другой стороны у нас выезд в соседние деревни. Зухра Гафарова, глава администрации Сатыевского сельсовета

Решаются и проблемы с освещением. Так, светлой и в ночное время стала улица Лесокомбинатная в Мелеузе. А в деревне Камышлы Уфимского района фонари зажглись сразу на шести улицах.

У нас улица вдоль леса, она и отдаленная была, и дороги плохие были, и освещения не было, было темно. А сейчас красота: и асфальт новый, и фонари новые. И мы улицу называем нашей Рублевкой. Елизавета Александрова, жительница д. Камышлы

Более 200 светильников зажглись в этом году и микрорайоне Звездный села Иглино. Сумрак отступил от полутора десятков улиц. Это тоже результат обращения к главе региона.