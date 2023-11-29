Глава Башкирии рассказал о главных причинах ДТП

Сегодня, 29 ноября, в рамках «Прямой линии» с Главой Башкирии Радий Хабиров ответил на актуальные вопросы жителей региона. Так, многие горожане заметили, что у школ и общественных объектов нет камер фиксации нарушений ПДД.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о главных причинах ДТП

Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии к началу 2019 года было установлено 176 подобных камер, а сейчас их 1860. Количество камер фиксации нарушений правил дорожного движения увеличивается, однако количество аварий во многом зависит от культуры вождения. Некоторые нарушители получают десятки штрафов, но нарушать ПДД не перестают.

Мы буквально заставили все камерами. Если ты нарушаешь, значит, должен за это платить. Очень часто люди получают по 10, по 20 штрафов. Но в какой-то момент культура вождения придет. Сейчас мы ставим не просто камеры на скорость, но и на заезд за стоп-линию и так далее. Я дам поручение Минтрансу: конечно, около школы нужны камеры. Там, где сложный трафик, я попрошу ГИБДД предоставить мне информацию. Мое наблюдение: я в Москве жил до возвращения сюда, но там культура вождения выше намного. У нас пропустить — он же умрет, подрежет. Я считаю, в целом не было контроля. Мы идем дальше и дальше. Задача такая: должна быть цивилизованная культура вождения, чтобы возвращаться домой, не оставлять детей сиротами. Сейчас, как только возникает смертельное ДТП, выезжает туда целая комиссия, выясняют, почему так случилось. Каждый случай анализируем. Каждый погибший — большая потеря для республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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