Глава Башкирии рассказал о главных причинах ДТП

Сегодня, 29 ноября, в рамках «Прямой линии» с Главой Башкирии Радий Хабиров ответил на актуальные вопросы жителей региона. Так, многие горожане заметили, что у школ и общественных объектов нет камер фиксации нарушений ПДД.
Радий Хабиров сообщил, что в Башкирии к началу 2019 года было установлено 176 подобных камер, а сейчас их 1860. Количество камер фиксации нарушений правил дорожного движения увеличивается, однако количество аварий во многом зависит от культуры вождения. Некоторые нарушители получают десятки штрафов, но нарушать ПДД не перестают.