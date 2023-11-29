Глава Башкирии рассказал о главных причинах ДТП

Мы буквально заставили все камерами. Если ты нарушаешь, значит, должен за это платить. Очень часто люди получают по 10, по 20 штрафов. Но в какой-то момент культура вождения придет. Сейчас мы ставим не просто камеры на скорость, но и на заезд за стоп-линию и так далее. Я дам поручение Минтрансу: конечно, около школы нужны камеры. Там, где сложный трафик, я попрошу ГИБДД предоставить мне информацию. Мое наблюдение: я в Москве жил до возвращения сюда, но там культура вождения выше намного. У нас пропустить — он же умрет, подрежет. Я считаю, в целом не было контроля. Мы идем дальше и дальше. Задача такая: должна быть цивилизованная культура вождения, чтобы возвращаться домой, не оставлять детей сиротами. Сейчас, как только возникает смертельное ДТП, выезжает туда целая комиссия, выясняют, почему так случилось. Каждый случай анализируем. Каждый погибший — большая потеря для республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан