Радий Хабиров оценил ход программы «Башкирское долголетие»
Сегодня, 29 ноября, в рамках «Прямой линии» с Главой Башкирии Радий Хабиров ответил на самые актуальные вопросы жителей и общественных деятелей региона.
Радий Хабиров оценил ход программы «Башкирское долголетие», которая позволяет пенсионерам республики путешествовать не только по региону, но и по России. Также пожилые путешественники посетили Беларусь.
Мы ведь как делали: администрирует Минтуризма эту программу, но ориентируемся на общественные организации. Эта программа будет в следующем и последующем году. Пока отправили 20 тысяч человек. Я бы считал эту программу совершенной с ёмкостью в 50 тысяч. Мы даем пенсионерам молодость, они сидят в автобусах, песни поют, знакомятся. Жизнь сложнее, чем мы представляем. Человек в Уфе родился, вырос на заводе и даже не видел Торатау. А человек, который жил в Баймаке, он в Уфе ни разу не был. Или его привезли на операцию. Мы еще вот эту задачу делаем. Важно: мы субсидируем эту программу.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Отдельно Глава Башкирии сообщил, будут ли и дальше туристическую сферу в регионе поддерживать грантами.
Да, конечно, будут, активно в них участвуйте. Нам Минэкономики России почти миллиард выделило на обустройство точек проживания. По сути, глэмпинги, гостиницы и так далее. В этом конкурсе надо участвовать, там финансирование 50 на 50. Я тонкости не чувствовал, но мне сказали: попробуйте перед Новым годом найти место на базе. У нас мест нет. Мы начали обустраивать все туристические точки. Видите, на Торатау люди по лестнице поднимаются, на пасеку идут, из лука стреляют. Такие точки будут расти. Мы с этого года приняли решение каждому муниципалитету выделять 500 тысяч рублей. Это сумма маленькая, но им помогает, чтобы они делали событийные вещи. Привожу в пример Бирск, там много событийных вещей, туда туристы едут. Это значит, что он в кафе зашел, сувениры купил.