Радий Хабиров оценил ход программы «Башкирское долголетие»

Да, конечно, будут, активно в них участвуйте. Нам Минэкономики России почти миллиард выделило на обустройство точек проживания. По сути, глэмпинги, гостиницы и так далее. В этом конкурсе надо участвовать, там финансирование 50 на 50. Я тонкости не чувствовал, но мне сказали: попробуйте перед Новым годом найти место на базе. У нас мест нет. Мы начали обустраивать все туристические точки. Видите, на Торатау люди по лестнице поднимаются, на пасеку идут, из лука стреляют. Такие точки будут расти. Мы с этого года приняли решение каждому муниципалитету выделять 500 тысяч рублей. Это сумма маленькая, но им помогает, чтобы они делали событийные вещи. Привожу в пример Бирск, там много событийных вещей, туда туристы едут. Это значит, что он в кафе зашел, сувениры купил.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан