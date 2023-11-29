Радий Хабиров о телефонных мошенниках: «Там работают талантливые негодяи!»

Руководитель республики отметил, что он никогда не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Часто ему приходится менять свой номер телефона по той причине, что довольно быстро он становится известным. Радий Хабиров уверен, что там работают «талантливые негодяи», и рассказал свою историю о телефонных мошенниках.
Позднее выяснилось, что звонок поступил из одной из самарских тюрем. Глава Башкирии настоятельно рекомендовал жителям региона не брать трубки с незнакомых номеров и попросил представителей СМИ говорить об этом больше.