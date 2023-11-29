Радий Хабиров о телефонных мошенниках: «Там работают талантливые негодяи!»

В 2014 году я жил в Москве. Ночью сплю, утром проснулся, гляжу: мне раз 20 позвонил брат, и мама звонила. Маме позвонили, говорят: «Ваш сын сбил человека». Надо отдать 300 тысяч». Она купилась на это. У нее дома было 150 тысяч. Подошел охранник, а она ему: уйди, не мешай. В какой-то момент под утро она позвонила уже брату. Тогда это была другая природа, сейчас работает ЦИПСО. Тогда это была уголовная операция.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан