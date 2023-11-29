Радий Хабиров о телефонных мошенниках: «Там работают талантливые негодяи!»

Руководитель республики отметил, что он никогда не отвечает на звонки с незнакомых номеров. Часто ему приходится менять свой номер телефона по той причине, что довольно быстро он становится известным. Радий Хабиров уверен, что там работают «талантливые негодяи», и рассказал свою историю о телефонных мошенниках.

Фото №1 - Радий Хабиров о телефонных мошенниках: «Там работают талантливые негодяи!»

В 2014 году я жил в Москве. Ночью сплю, утром проснулся, гляжу: мне раз 20 позвонил брат, и мама звонила. Маме позвонили, говорят: «Ваш сын сбил человека». Надо отдать 300 тысяч». Она купилась на это. У нее дома было 150 тысяч. Подошел охранник, а она ему: уйди, не мешай. В какой-то момент под утро она позвонила уже брату. Тогда это была другая природа, сейчас работает ЦИПСО. Тогда это была уголовная операция.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Позднее выяснилось, что звонок поступил из одной из самарских тюрем. Глава Башкирии настоятельно рекомендовал жителям региона не брать трубки с незнакомых номеров и попросил представителей СМИ говорить об этом больше.

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