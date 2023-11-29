После «Прямой линии» с Главой Башкирии сельчанам провели газ и воду

Важный для комфортный жизни вопрос подачи в дома голубого топлива в прошлом году подняли жители Кугарчинского района. Сейчас по программе газоснабжения и газификации идет строительство межпоселкового газопровода. В Багдашкино уже проложили трубы, строится газопровод высокого давления Верхнесанзяпово – Каскиново.
Голубое топливо пришло и в микрорайон Аэропорт города Янаула. Здесь участки ранее раздали и многодетным, и семьям с детьми-инвалидами. Проект включили в программу догазификации. В прошлом году был построен газопровод протяженностью более 30 км.
А семейные вечера жителей деревни Новоянсаитово Караидельского района стали ещё уютнее. Собраться на чай они могут в любой момент. Их просьба в 2021 году о ремонте водопровода была услышана. Раньше воду, бывало, доставляли на лошадях.
Вода появилась и у жителей микрорайона села Верхние Киги. О своей проблеме они писали на «Прямую линию» с главой республики. Часть домов уже получила водоснабжение, работа по подключению еще продолжается.