После «Прямой линии» с Главой Башкирии сельчанам провели газ и воду

Важный для комфортный жизни вопрос подачи в дома голубого топлива в прошлом году подняли жители Кугарчинского района. Сейчас по программе газоснабжения и газификации идет строительство межпоселкового газопровода. В Багдашкино уже проложили трубы, строится газопровод высокого давления Верхнесанзяпово – Каскиново.

До Нового года подведут к деревне, к домам уже проложили. В дома весной, наверное, будут проводить. Ждем, надеемся. Сунагатулла Кансияров, житель д. Каскиново

Линейную часть газопровода сейчас построили – примерно 80%. Сейчас занимаемся самой площадкой ГРПШ. Урал Фаизов, главный инженер подрядной организации

Голубое топливо пришло и в микрорайон Аэропорт города Янаула. Здесь участки ранее раздали и многодетным, и семьям с детьми-инвалидами. Проект включили в программу догазификации. В прошлом году был построен газопровод протяженностью более 30 км.

На сегодняшний день здесь завершили строительство более 170 семей, они здесь фактически проживают. И в 2023 году 109 семей были подключены к системе газоснабжения. Ирина Тазетдинова, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района

А семейные вечера жителей деревни Новоянсаитово Караидельского района стали ещё уютнее. Собраться на чай они могут в любой момент. Их просьба в 2021 году о ремонте водопровода была услышана. Раньше воду, бывало, доставляли на лошадях.

Раньше без воды сидели, бывало, дней десять. Рафик Фатхинуров, житель д. Новоянсаитово

Даже с речки иногда, бывало, носили мы воду. Но сейчас таких проблем нет, так хорошо! Руфина Фатхинурова, жительница д. Новоянсаитово

Вода появилась и у жителей микрорайона села Верхние Киги. О своей проблеме они писали на «Прямую линию» с главой республики. Часть домов уже получила водоснабжение, работа по подключению еще продолжается.