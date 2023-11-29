Радий Хабиров возьмёт на личный контроль строительство мечети «Ар-Рахим»

По православному храму надо исходить из позиции, что раз идет активное противодействие, вовлечен не просто круг политиков, а в том числе интеллигенция — будем прислушиваться. Будет там депозитарий. Я не говорю, что мы его сейчас начнем строить. Может, удастся выбить федеральное финансирование.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан