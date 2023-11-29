Радий Хабиров возьмёт на личный контроль строительство мечети «Ар-Рахим»
Сегодня, 29 ноября, в рамках «Прямой линии» с Главой Башкирии обсудили актуальные вопросы жителей и общественных деятелей республики.
Радий Хабиров прокомментировал судьбу мечети «Ар-Рахим», которую не могут построить с 2005 года. Глава региона отметил, что возьмёт строительство духовного дома на личный контроль.
Что касается «Ар-Рахим», сам лично этим проектом буду заниматься. За все это время с 2005 года прошло много событий. Мы боимся, чтобы там не было безвозвратных потерь. Видите, верхушка минарета уже свалилась. Скорее всего, начнем весной.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Также глава региона прокомментировал строительство храма на городищах «Уфа-2» и «Уфа-3».
По православному храму надо исходить из позиции, что раз идет активное противодействие, вовлечен не просто круг политиков, а в том числе интеллигенция — будем прислушиваться. Будет там депозитарий. Я не говорю, что мы его сейчас начнем строить. Может, удастся выбить федеральное финансирование.