Стало известно, как будет проходить ремонт памятника Салавату Юлаеву в Уфе

В республике я – последний человек, который бы хотел его реконструировать. Придется взять на себя все грехи, ошибки. Мы действительно переносим его после юбилейных мероприятий. Просто идут процедуры экспертизы, исследования. К моменту второй половины 2024 года мы получим все необходимые документы. Удовольствие это будет недешевое. Пока это около 300 млн рублей. Памятник придется демонтировать, разрезать. Поставить павильон невозможно, нужно тогда кран-балку вешать. Это не будет способствовать качественной реконструкции. Там проблемы не только в памятнике, но и в самом постаменте. Это удовольствие [реконструкция памятника – прим. ред.] может быть не на один год.

Радий Хабиров, Глава Башкирии