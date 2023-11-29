Стало известно, как будет проходить ремонт памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Радий Хабиров
в рамках Прямой линии с Главой Башкирии прокомментировал ремонт памятника
Салавату Юлаеву в Уфе.
Ремонтные
работы запланированы после юбилея башкирской столицы. Памятник убирать не
будут, а вопросы организации ремонта пока остаются спорными.
Мы не одни баталии провели на эту тему. На пустом месте некоторые товарищи, что под шумок хотят памятник убрать. Это же сумасшедшим нужно быть. Памятнику более 50 лет, очевидно, он нуждается в реконструкции. Там даже визуально видно, что он нуждается в реконструкции. Это бессмысленно оспаривать.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров
отметил, что браться за ремонт такого крупного памятника совсем непросто.
В республике я – последний человек, который бы хотел его реконструировать. Придется взять на себя все грехи, ошибки. Мы действительно переносим его после юбилейных мероприятий. Просто идут процедуры экспертизы, исследования. К моменту второй половины 2024 года мы получим все необходимые документы. Удовольствие это будет недешевое. Пока это около 300 млн рублей. Памятник придется демонтировать, разрезать. Поставить павильон невозможно, нужно тогда кран-балку вешать. Это не будет способствовать качественной реконструкции. Там проблемы не только в памятнике, но и в самом постаменте. Это удовольствие [реконструкция памятника – прим. ред.] может быть не на один год.