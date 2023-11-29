Радий Хабиров рассказал, как будет расширяться Уфимский хоспис
Сегодня, 29
ноября, в рамках Прямой линии с Главой Башкирии обсудили важные вопросы и
проблемы жителей и общественных деятелей региона.
Радий Хабиров
отдельно остановился на проблеме маленького коечного фонда Уфимского хосписа,
который успешно открыл свои двери для взрослых и детей.
По хоспису: он не просто нам дался. Если бы Башнефть и Башкирская содовая компания плечо не подставили - мы бы его не построили. Пока я думаю, что в этом хосписе нам придется коечный фонд расширить каким-то образом. Посмотрим, если я буду видеть, что такая потребность есть, но опять всем миром соберемся и что-то построим. Мы все живем и думаем, что все будет хорошо.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также существует
проблема закупки медицинского оборудования в медицинские учреждения республики.
Покупаем. Знаете, капиталисты шумят, что не будут торговать. Больше всех Соединенные штаты, больше всех они и поставляют. Недавно говорил с главным врачом Кумертау. Он говорит: «спасибо за ангиограф». Сейчас самая простейшая операция — там. Беда какая? Оборудование таким образом исполнено, что один блок вылетел — мы должны новое покупать. Но на сегодняшний момент могу уверенно сказать, что такой насыщенности тяжелым оборудованием не было никогда.