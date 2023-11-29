Радий Хабиров рассказал, как будет расширяться Уфимский хоспис

По хоспису: он не просто нам дался. Если бы Башнефть и Башкирская содовая компания плечо не подставили - мы бы его не построили. Пока я думаю, что в этом хосписе нам придется коечный фонд расширить каким-то образом. Посмотрим, если я буду видеть, что такая потребность есть, но опять всем миром соберемся и что-то построим. Мы все живем и думаем, что все будет хорошо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии