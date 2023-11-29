«Прямая линия» с Радием Хабировым: о чем спрашивали жители Башкирии

Поддержка бойцов и семей участников СВО, ремонт школ и дорог, строительство новых мостов и возобновление работ в мечети «Ар-Рахим». Завершилась «Прямая линия» с Главой Башкирии. Темы разные, их много. Радий Хабиров в ходе диалога даже рассказал, как его семья пострадала от телефонных мошенников.

«Прямая линия», что вполне ожидаемо, началась с вопросов по теме СВО. Радий Хабиров рассказал подробности своей недавней поездки на боевые позиции. По его словам, заранее такие визиты не анонсируются в целях безопасности. Глава республики также поделился, почему регион пристальное внимание уделяет именным подразделениям.

Это взаимное плечо, поддержка. Нам очень повезло, я радуюсь, что многие мобилизованные попали в сводные полки из Башкортостана. Было много желающих. Первое время многие уходили в другие подразделения, а потом появился именной полк. На мой взгляд, это было правильное решение. Если взять первый батальон Шаймуратова, там остались два десятка людей где-то. Часть людей погибла, часть ранена. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Много вопросов было связано с ремонтом дорог. Причем повсюду. Жители спрашивали про обустройство подъездных путей к туристическим объектам – глава республики пообещал и дальше делать популярные объекты доступнее. Он также рассказал про программу ремонта «фонящих дорог». В этом году на эти цели выделено 4 млрд рублей, финансирование будет сохраняться. И, заметив вопрос на экране, глава республики тут же дал поручение уфимским властям отремонтировать одну из столичных улиц.

Жителей столицы также интересовала судьба новых уфимских мостов. Так, по словам Радия Хабирова, в приоритете переправа через Белую в створе улицы Интернациональной. И, похоже, власти нашли возможный вариант с его финансированием.

Да, эта идея есть – строительство моста в створе Интернациональной. Он уже спроектирован. Мы посчитали, что его надо проектировать четырехполосным. Ведем диалог по строительству моста. мы все должны понимать: в текущей ситуации мы не можем надеяться на какие-то федеральные деньги. Меньше, чем с 20 миллиардами, туда заходить не надо. Поэтому ведем переговоры строительства в рамках государственно-частного партнерства. В моих приоритетах мост через Интернациональную – один из первых. Его там точно надо делать. Он даст развитие большой территории – Забелью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В некоторой степени сенсационной можно назвать новость о возобновлении работ в мечети «Ар-Рахим».

Что касается «Ар-Рахим», сам лично этим проектом буду заниматься. За все это время с 2005 года прошло много событий. Мы боимся, чтобы там не было безвозвратных потерь. Видите, верхушка минарета уже свалилась. Скорее всего, начнем весной. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На год раньше запланированного власти могут взяться за ремонт Уфимского цирка. Его реконструкцию обещали в 2026 году. Радий Хабиров по возможности пообещал сместить сроки в сторону 2025-го.

Цирк у нас стоит с 2015 года. Мы сами за внебюджетные средства сделали проект, пошли на экспертизу. Я тогда предложил в Правительстве России: ну, нет у вас денег, отдайте нам этот цирк, мы это сделаем. Понимая тупиковость ситуации, пришлось обратиться к Президенту. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из журналисток в студии подняла проблему телефонных мошенников, которых сейчас стало много. Только в этом году жители республики перевели им миллиарды рублей. Радий Хабиров признался, что и его семья тоже сталкивалась с подобными аферистами.

В 2014 году я жил в Москве. Ночью сплю, утром проснулся, гляжу: мне раз 20 позвонил брат, и мама звонила. Моя мама попала под эту историю. Ей позвонили на башкирском языке. Говорят: ваш сын избил человека. Что делать? Надо отдать 300 тысяч. Она купилась на это. У нее дома было 150 тысяч. Подошел охранник, а она ему: уйди, не мешай. В какой-то момент под утро она позвонила уже брату. Тут же выяснили: звонок был из одной из самарских тюрем. 100 звонков сделали, на одном 150 тысяч заработали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особенностью нынешней «Прямой линии» можно назвать присутствие сурдопереводчика, который в режиме реального времени переводил разговор на язык жестов. Ну а в остальном все было как и прежде. В режиме ВКС к трансляции были подключены чиновники, которые по ходу общения принимали и записывали поручения главы.