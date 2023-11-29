«Прямая линия» с Радием Хабировым: о чем спрашивали жители Башкирии

Поддержка бойцов и семей участников СВО, ремонт школ и дорог, строительство новых мостов и возобновление работ в мечети «Ар-Рахим». Завершилась «Прямая линия» с Главой Башкирии. Темы разные, их много. Радий Хабиров в ходе диалога даже рассказал, как его семья пострадала от телефонных мошенников.
«Прямая линия», что вполне ожидаемо, началась с вопросов по теме СВО. Радий Хабиров рассказал подробности своей недавней поездки на боевые позиции. По его словам, заранее такие визиты не анонсируются в целях безопасности. Глава республики также поделился, почему регион пристальное внимание уделяет именным подразделениям.
Много вопросов было связано с ремонтом дорог. Причем повсюду. Жители спрашивали про обустройство подъездных путей к туристическим объектам – глава республики пообещал и дальше делать популярные объекты доступнее. Он также рассказал про программу ремонта «фонящих дорог». В этом году на эти цели выделено 4 млрд рублей, финансирование будет сохраняться. И, заметив вопрос на экране, глава республики тут же дал поручение уфимским властям отремонтировать одну из столичных улиц.
Жителей столицы также интересовала судьба новых уфимских мостов. Так, по словам Радия Хабирова, в приоритете переправа через Белую в створе улицы Интернациональной. И, похоже, власти нашли возможный вариант с его финансированием.
В некоторой степени сенсационной можно назвать новость о возобновлении работ в мечети «Ар-Рахим».
На год раньше запланированного власти могут взяться за ремонт Уфимского цирка. Его реконструкцию обещали в 2026 году. Радий Хабиров по возможности пообещал сместить сроки в сторону 2025-го.
Одна из журналисток в студии подняла проблему телефонных мошенников, которых сейчас стало много. Только в этом году жители республики перевели им миллиарды рублей. Радий Хабиров признался, что и его семья тоже сталкивалась с подобными аферистами.
Особенностью нынешней «Прямой линии» можно назвать присутствие сурдопереводчика, который в режиме реального времени переводил разговор на язык жестов. Ну а в остальном все было как и прежде. В режиме ВКС к трансляции были подключены чиновники, которые по ходу общения принимали и записывали поручения главы.
В самом начале «Прямой линии» глава республики обозначил: на все вопросы ответить невозможно физически просто потому, что не хватит никакого времени. Но ни одно обращение не останется без внимания. После диалога ответственные лица уже на местах займутся их обработкой и решением.