В Башкирии из-за непогоды ограничено движение на нескольких трассах

Из-за обильного снегопада, гололеда и ограничения видимости введено прекращение движения для грузовых на дороге Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Белорецком и Абзелиловском районах. Так же действует ограничении движения на трассе Бирск – Тастуба – Сатка в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах.

На дорогах Уфа – Белорецк, и Белорецк – Миасс ограничения действуют на отрезке в Архангельском, Учалинском и Белорецком районах. Также грузовикам пока запрещен съезд с трассы М-5 в сторону Иглино, Улу-Теляк и Пятилетку. На место выехали спасатели, вблизи д. Майский будет работать пункт обогрева. Ориентировочное время окончания ограничений – 6 утра.