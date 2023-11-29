СВО, туризм и немного личного: главные темы «Прямой линии» с Радием Хабировым

В Башкортостане прошла «Прямая линия» с Радием Хабировым. Общение главы региона с жителями республики, журналистами и общественниками в прямом эфире главных телеканалов Башкортостана шло более трех часов.

В этом году в студии прозвучало рекордное количество вопросов: темы СВО, медицины, обманутых дольщиков, туризма и многое другое. Редакция bash.news собрала ответы на все вопросы в одном материале.

Почему Радий Хабиров на днях внезапно уехал в зону СВО?

Буквально на днях Радий Хабиров неожиданно уехал в зону специальной военной операции. Как отметил руководитель региона, на самом деле такие поездки никогда не обозначаются заранее, прежде всего – из соображений безопасности.

Всегда так внезапно уезжаем, это вопрос безопасности. Чтобы не так много народу знали. Да, действительно, мы поехали туда, хотели посмотреть, как у наших ребят дела. Поездка была насыщенная, устали все. Наши подразделения раскиданы по всей территории спецоперации. Кого-то я увидел, кого-то нет. Не удалось увидеться с командиром полка “Башкортостан”. В день нашего прибытия полк пошел в наступление. У нас есть подшефный регион – Красный Луч, посмотрели, какие объекты восстанавливаем. Это правильно, каждый регион России прикреплен за отдельной территорией. Встретились с нашими врачами. Некоторые по 6-7 смен работают. Мне кажется, когда руководитель республики приезжает, они видят, что о них помнят. Всем задаю вопрос: как ваши семьи? Ни один не обратился. Работу в республике с семьями наладили должным образом. Посмотрели полк “Башкортостан”, он стоит в разных подразделениях. Не удалось увидеться с командиром “шаймуратовцев”, они стоят на линии в 100 метрах от противника. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему Радий Хабиров поддержал формирование именных батальонов?

Башкортостан с момента начала СВО начал активно заниматься созданием именных батальонов. Радий Хабиров отметил, что это удобно в том числе и по логистике доставки гуманитарной помощи.

У республики есть возможность дать дополнительные меры поддержки: суточные, единовременные (выплаты - прим. редакции). Нам важно было, кто возглавит батальоны. И еще – взаимное плечо, поддержка. Нам очень повезло, я радуюсь, что многие мобилизованные попали в сводные полки из Башкортостана. Это по логистике легко. А если бы тысячи людей были раскиданы по подразделениям, было бы чрезвычайно сложно. В день к нам обращалось по 100 человек, чтобы попасть в батальоны. Было много желающих. Первое время многие уходили в другие подразделения, а потом появился именной полк. Помню, приехал посмотреть на боевое слаживание – у них даже туалета не было, мы за 2 дня его построили. На мой взгляд, это было правильное решение. Если взять первый батальон Шаймуратова, там остались два десятка людей где-то. Часть людей погибли, часть раненые. Дай бог здоровья комбату этого батальона, он очень боевой человек. В моем кабинете любимое место сейчас – ряд всех флагов, 17 именных подразделений. Начиная от первого и так далее. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

«Прямая линия» – это обязанность или нет?

«Прямая линия» с Главой Башкортостана проводится не в первый раз. По словам Радия Хабирова, это отличная возможность понять, что происходит в республике.

Я бы не сказал, что это навязанное. Есть лишь рекомендации. Это непростая история – сидеть и отвечать на вопросы разного характера. Это для меня обратная реакция, чтобы получить понимание, что происходит. Это еще одна возможность обратной связи. Некоторые вопросы я полистал, они очень земные: кому-то дрова, двор, кому-то газ подвести. Это наша работа, способ быстро решить ряд вопросов, которые волнуют людей. Наши главы муниципалитетов сейчас на работе, могут вопросы оперативно решить. Все предложения будут взяты в работу. Те, которые быстро решаются, решим незамедлительно. Какие-то вещи поставим в очередь. По крайней мере они будут на контроле. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Доходит ли гуманитарный конвой до наших бойцов в зоне СВО и доходят ли адресные посылки от родственников?

Количество гуманитарных конвоев, которые Башкортостан регулярно отправляет в зону СВО, уже перевалило за сотню. Жители республики поинтересовались у Радия Хабирова, доезжает ли эта помощь до своих адресатов?

Логистика неплохо налажена. По нашему примеру пошли другие регионы. Заехал на наш склад в Красном Луче. Видел коробки, написано “Иванову”, такая-то часть. Склад охраняется хорошо. По факту того, что я видел, как организовано все, расписано и ведется реестр, думаю, что неразберихи нет. Склад забит, хотя они как говорят, я тоже обратил внимание: завоз был, стоит много воды, подсолнечного масла. Спасибо производителям нашей воды, которую мы получаем бесплатно. Эту работу мы будем продолжать. Для понимания: командир полка, который стоит на Днепре, сказал, что нужны лодки моторные. Мы купили, отправили. Сейчас попросил штук десять “буханок”. Будем потихонечку отправлять. Армия тыла – люди в тылу тоже героизм совершают. Это массовое явление, кстати. Люди плетут маскировочные сети. Туда приезжаешь – все в сетях, они имеют огромное значение. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будет ли Радий Хабиров баллотироваться на второй срок?

Жители Башкортостана поинтересовались у Радия Хабирова, будет ли он выставлять свои кандидатуру на второй срок. Хабиров подчеркнул, что прежде всего его решение будет зависеть от решения Владимира Путина.

Первое – надо дожить. Второе – я ведь член команды Путина. Решение будет приниматься Владимиром Владимировичем. Если он скажет – пойду на выборы. Если будут иные решения – найду другую работу. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будут ли экстремистские вызовы во время выборов Президента России?

О вызовах, которые стоят перед Башкортостаном в период проведения выборов Президента России, Радий Хабиров рассказал отдельно. Он отметил: черный пиар обязательно будет, стерильных выборов не бывает.

В республике агрессивно-военную тематику не проповедуют. Мы считаем так: идет СВО, ребята воюют. Никто с нас не снимает обязанности развивать республику. Мы не оправдываем себя, просто делаем свою работу. Мы за то, чтобы развивать экономику, чтобы люди ходили в театр, ходили в ресторан. Не надо переходить, на мой взгляд, на излишнюю агрессию. Мы живем в тылу, у нас все должно быть по-человечески. Но мы находимся в состоянии спецоперации. Мы видим, что против нас работает огромная армия провокаторов, диверсантов. Могу лишь поблагодарить наши службы. В республике был предотвращен целый ряд террористических действий. Мы должны быть чуть внимательнее, чуть настороженнее. Мы уже живем в этом режиме, он начался у нас в марте 2020 года, когда начался ковид. Выборы не несут в себе угрозы. Все выборы – это определенное бултыхание общественной жизни. Будет и черный пиар, и обвинения. Не вижу я угроз. Стерильных выборов не бывает. Были и нарушения, и излишние обвинения. Это борьба интересов, борьба за власть. Власть просто так никто не отдает. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Про «фонящие дороги»: как в республике решается один из наболевших вопросов

В Башкортостане активно действует проект “Фонящие дороги”. Благодаря ему в регионе оперативно ремонтируются участки дорог, которые не ремонтировались десятилетиями.

В этом году мы начали проект “Фонящие дороги”. Люди десятилетиями пишут: сделайте дороги. Мы не обращали внимания на это. В этом году мы отправили 4 миллиарда на эти дороги. Мы выстраиваем линейку: в этом году в 30 районах нашей республики мы ремонтируем эти дороги. Люди благодарят, говорят, что их не слушали десятками лет. На следующий год я бы попросил Минфин посмотреть 5 миллиардов. Например, соединить две большие деревни или даже городские дороги. Мы нашли инструмент, чтобы быстро и оперативно решить то, что люди ждали годами. Сейчас мы строим трассу М-12, по нашей территории пройдет участок в 140 километров. Это будет прекрасная дорога. Но что происходит? Объемы работ большие. Дорога должна быть сдана в конце следующего года. Все ближайшие дороги сильно пострадали. Что я хочу на это сказать? Мы специально провели ряд консультаций, этот вопрос я обсудил с зампредседателем Правительства России Маратом Хуснуллиным. Он сказал: “Посчитайте, деньги вернем”.

Про дороги в садовых товариществах: что требуется от жителей?

С недавних пор в Башкортостане приводят в порядок в том числе и дороги в садовых товариществах. Однако, как отмечает Радий Хабиров, к жителям СНТ тоже есть определенные требования.

Мы эти деньги впервые стали давать на дороги, уборку мусора. Для многих сейчас сад – это продукты, питание, за счет чего они живут. Главное, что просили люди, – дороги. 66 дорог мы сделали. На следующий год мы эти деньги заложили. На следующий год еще добавим. Но мы идем только в те СНТ, где у нас появляется партнер. То есть там должен быть избранный руководитель общества, порядок в документах. Электричество должны оплачивать. Хотим, чтобы была дисциплина. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Пробки в Уфе: появится ли мост у жителей Алексеевки?

Жители Ленинского района Уфы задали вопрос Радию Хабирова о возможном строительстве транспортной артерии, которая соединит Алексеевку и Черниковку с помощью отдельного моста. Радий Хабиров признался: планы на это строительство есть, и уже даже известна предварительная стоимость проекта.

Мы к следующему году основные объекты по Южным воротам сдадим. Сейчас находимся в режиме проектирования еще одного моста в районе “Меги”. Мы даже заявку подали, немного бодаемся сейчас с ней. Да, эта идея есть – строительство моста в створе Интернациональной. Он уже спроектирован. Мы посчитали, что его надо проектировать четырехполосным. Ведем диалог по строительству моста. мы все должны понимать: в текущей ситуации мы не можем надеяться на какие-то федеральные деньги. Меньше, чем с 20 миллиардами, туда заходить не надо. Поэтому ведем переговоры строительства в рамках государственно-частного партнерства. В моих приоритетах мост через Интернациональную – один из первых. Его там точно надо делать. Он даст развитие большой территории – Забелью. Жилищное строительство в Уфе будет идти, будет выходить за реку. На полуострове уже почти нет земли. Многие вещи, которые мы сейчас проектируем, вполне возможно, будут делать другие люди. Это долгосрочные проекты. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будет ли восстановлен Преображенский медеплавильный завод в Зилаире?

На связь с Радием Хабировым вышли представители села Зилаир, которые попросили руководителя республики обратить внимание на Преображенский медеплавильный завод.

Я не буду сейчас ничего говорить, буду в Зилаире, сам пройдусь. С заводами проблема: чтобы туда зайти и отремонтировать, нужно невероятное количество делать. Мы пошли по пути, что благоустраиваем территорию, немного чистим территорию самого завода и всё. Давайте сделаем так: я туда приеду на место со специалистами, мы вместе примем решение, что делать. Подчеркиваю, что и для нас, и для вас это будет здорово – сохранить промышленные объекты. Очень хороший проект получился в Воскресенском. Следующий в Верхоторе: там отдельное здание, разрушения. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему дорога на Нугушское водохранилище в плохом состоянии?

Жители республики поинтересовались у Радия Хабирова, когда в Мелеузовском районе сделают хорошую дорогу до Нугушского водохранилища? Руководитель республики отметил, что отчасти эта работа уже идет.

Мы начали делать дорогу от Верхотора до Воскресенского. Часть потока пойдет до водохранилища. Обозначим эту дорогу как поручение министру транспорта. Пусть он ее изучит. У нас есть программа “фонящих” дорог, и наш Минтуризма предлагает сделать подъездные дороги к туристическим объектам. Последний раз я ездил на скалу Калим-Ускан в Ишимбайский район и колесо пробил, это непростая дорога. Там тоже будем делать. Просто приведу пример, оглянитесь на 5 лет назад. В Шульган-Таше дороги тоже не было. Интернет провели нормальный, газ провели. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему нет камер фиксации нарушений ПДД около школ и детских садов?

Пользователи социальных сетей предложили Радию Хабирову установить камеры фиксации нарушений ПДД около школ и детских садов, чтобы снизить количество наездов на детей. Главе региона эта идея понравилась.

Разумное предложение. К началу 2019 года на дорогах республики было 176 камер. Сейчас 1860. Мы буквально заставили все камерами. Я не такой кровожадный, чтобы залезть людям в карман и снимать штрафы. Эти камеры работают. Если ты нарушаешь, значит, должен за это платить. Очень часто люди получают по 10, по 20 штрафов. Но в какой-то момент культура вождения придет. Отвечая на вопрос: мы обязательно это обсудим. Сейчас мы ставим не просто камеры на скорость, но и на заезд за стоп-линию и так далее. Я дам поручение Минтрансу: конечно, около школы нужны камеры. Там, где сложный трафик, я попрошу ГИБДД предоставить мне информацию. Мое наблюдение: я в Москве жил до возвращения сюда, но там культура вождения выше намного. У нас пропустить – он же умрет, подрежет. Я считаю, в целом не было контроля. Мы идем дальше и дальше. Задача такая: должна быть цивилизованная культура вождения, чтобы возвращаться домой, не оставлять детей сиротами. Сейчас, как только возникает смертельное ДТП, выезжает туда целая комиссия, выясняют, почему так случилось. Каждый случай анализируем. Каждый погибший – большая потеря для республики. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Когда в Уфе будет проведен форум «Россия – спортивная держава»?

Масштабное мероприятие в мире спорта планируется провести в Уфе уже в следующем году. Глава региона раскрыл подробности этого форума.

Решение будет принимать Администрация Президента. Нам важно провести его осенью, идеально – октябрь. Все-таки базовое место проведения форума – выставка, Совет по физкультуре и спорту – Дворец борьбы. Мы закончим его в августе-сентябре. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Есть ли польза от дружбы с Белоруссией и Казахстаном для простого народа?

Многие уже заметили, как стремительно развивается дружба Башкортостана с Беларусью и Казахстаном. Какой эффект достигается во время этой дружбы? Об этом подробно рассказал Радий Хабиров.

Отношения наши находятся на очень хорошем тонусе, рост товарооборота идет вверх. Вопрос не в том, чтобы у нас казахские продукты появлялись. Вопрос в том, чтобы предприятия могли быть эффективными. Предприятия богатеют. А когда идет обогащение, предприятия модернизируют, зарплаты платят. Поэтому эта часть такая макроэкономическая. Туристический потенциал есть. Я всех своих партнеров мучаю, всегда начинаю разговор с авиаперелета. Сейчас можно улететь на выходные в Минск. С Казахстаном тоже рейсы открыли и с Узбекистаном, кстати. Начали на эти рейсы нанизывать программу “Башкирское долголетие”. Представьте: 1500 наших пенсионеров уже побывали в Беларуси. Нас критикуют за чиновничий туризм, могу сказать про свои поездки: там голову поднять некогда. Это все встречи нон-стопом. Я считаю, что это дает свои точные эффекты, появляются предприятия. По Беларуси могу сказать: построили предприятие, которое будет выпускать зерносушилки. А в следующем году выпустим линию тяжелых бульдозеров. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Ожидается ли ремонт здания Телецентра в Уфе?

Вопрос, волнующий сотни обитателей столичного Телецентра, – ремонт здания. В следующем году ему исполняется 65 лет, а само строение нуждается в реконструкции.

Постараемся найти деньги. У меня есть должок перед Домом печати, Телецентром. Вообще мы сильно вас не обижаем деньгами. Что-то нам удается выгрызать. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О проблемных объектах в Башкортостане

Радий Хабиров прокомментировал вопрос проблемных объектов в республике. Он пояснил, почему они появляются и как региональные власти решают эту проблему.

Я каждую неделю провожу совещания по проблемным объектам. Сейчас их 32. Порядка 15 объектов мы должны сдать до Нового года, иначе придется возвращать деньги (в федеральный бюджет – прим. редакции). В Учалы приглашают меня, там две проблемы: варварская добыча золота и Учалинская хирургическая больница. Зашел негодяй-подрядчик, и два года мы потеряли. Жизнь намного сложнее, поэтому надо все постоянно держать на контроле. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как Радий Хабиров оценивает ход программы “Башкирское долголетие”? Можно ли отправлять в путешествия по России ветеранов Союза журналистов?

Субсидируемые путешествия по республике и не только для пожилых людей – все это о программе “Башкирское долголетие”. Сейчас пенсионеры путешествуют не только по республике, но и по всей стране и даже за ее пределами. Радий Хабиров рассказал, зачем нужна эта программа.

Мы ведь как делали: администрирует Минтуризма эту программу, но ориентируемся на общественные организации. Эта программа будет в следующем и последующем году. Пока отправили 20 тысяч человек. Я бы считал эту программу совершенной с емкостью в 50 тысяч. Мы даем пенсионерам молодость, они сидят в автобусах, песни поют, знакомятся. Оформите получение, вашу квоту я включу. Плюс и вам полезно, они же писать все равно будут. Это будет их плата за то, что они туда поедут. Жизнь намного более непроста, чем мы представляем. Человек в Уфе родился, вырос на заводе и даже не видел Торатау. А человек, который жил в Баймаке, он в Уфе ни разу не был. Или его привезли на операцию. Мы еще вот эту задачу делаем. Важно: мы субсидируем эту программу. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будут ли и дальше поддерживать туризм в Башкортостане грантами?

Радий Хабиров посоветовал предпринимателям республики активно участвовать в грантовых конкурсах. По его словам, это отличная возможность получить поддержку от государства на перспективные проекты.

Да, конечно, будут, активно в них участвуйте. Нам Минэкономики России почти миллиард выделило на обустройство точек проживания. По сути, глэмпинги, гостиницы и так далее. В этом конкурсе надо участвовать, там финансирование 50 на 50. Я тонкости не чувствовал, но мне сказали: попробуйте перед Новым годом найти место на базе. У нас мест нет. Мы начали обустраивать все туристические точки. Видите, на Торатау люди по лестнице поднимаются, на пасеку идут, из лука стреляют. Такие точки будут расти. Мы с этого года приняли решение каждому муниципалитету выделять 500 тысяч рублей. Это сумма маленькая, но им помогает, чтобы они делали событийные вещи. Привожу в пример Бирск, там много событийных вещей, туда туристы едут. Это значит, что он в кафе зашел, сувениры купил. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Какая судьба ждет уфимский Госцирк?

Одна из известных проблем Уфы – столичный Госцирк. Закрытый на ремонт еще в 2015 году, он до сих пор не открыл свои двери, потому что ремонт провести там не так-то просто. Радий Хабиров пояснил, когда уфимцам и гостям столицы стоит ждать открытия любимого цирка.

Два года постоянного подталкивания к этому, вроде, привели к какому-то решению. В бюджете на 2026-2028 годы стоят эти деньги, два миллиарда. Постараюсь перенести на 2025 год. Вы и сами все понимаете: бюджет этого года, 2024 года – мы понимаем, что какие-то вещи вправо нужно унести. Но подчеркиваю: и это здорово уже. Цирк у нас стоит с 2015 года. Мы сами за внебюджетные средства сделали проект, пошли на экспертизу. Я тогда предложил в Правительстве России: ну нет у вас денег, отдайте нам этот цирк, мы это сделаем. Понимая тупиковость ситуации, пришлось обратиться к Президенту. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Звонят ли Радию Хабирову телефонные мошенники?

В России сейчас фиксируется очень много случаев обмана жителей телефонными мошенниками. Радий Хабиров назвал один верный способ, как защитить себя от преступников.

У каждого свои способы защиты. Я не беру незнакомые телефоны. Если он не записан, я не беру. Почему я часто меняю номер? Через какое-то время мой телефон становится известным. Но это очень большая проблема. Если считать деньгами – несколько миллиардов наши жители отправили на поддержку ВСУ. Там работают талантливые негодяи. В 2014 году я жил в Москве. Ночью сплю, утром проснулся, гляжу: мне раз 20 позвонил брат, и мама звонила. Моя мама попала под эту историю. Ей позвонили на башкирском языке. Говорят: ваш сын избил человека. Что делать? Надо отдать 300 тысяч. Она купилась на это. У нее дома было 150 тысяч. Подошел охранник, а она ему: уйди, не мешай. В какой-то момент под утро она позвонила уже брату. Тогда это была другая природа, сейчас работает ЦИПСО. Тогда это была уголовная операция. Тут же выяснили: звонок был из одной из самарских тюрем. 100 звонков сделали, на одном 150 тысяч заработали. Я не могу объяснить, как главный врач районной больницы отдал 10 миллионов. Наша сотрудница администрации тоже отправила - сумму называть не буду. Мы провели собрания в госучреждениях, людям объяснили. Самое лучшее - не брать незнакомый номер. Я попрошу руководство наших телеканалов: об этом нужно говорить больше. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О развитии программы “Башкирское долголетие”

Вполне возможно, что совсем скоро в регионе полномочия программы “Башкирское долголетие” будут расширены не только на туризм, но и на образование пожилых людей. Радий Хабиров предложил коллегам изучить подобный опыт в Подмосковье.

Для понимания, мы много говорим о “Башкирском долголетии”. Я ее подсмотрел в Московской области. Там не только туризм, там и спортивные дела, компьютерные дела. Я попрошу посмотреть на эту программу. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Какая судьба ждет городище “Уфа-2” и городище “Уфа-3”, будут ли сохранены артефакты?

Вокруг городища “Уфа-2” сейчас ведется много жарких споров. В частности, на этом месте было предложено строить храм, однако некоторые представители общественности выступили против. Радий Хабиров рассказал о своем отношении к этому вопросу.

Мы же тоже не имеем задачи доставлять людям какое-то беспокойство. Совершать что-то, что их сильно волнует. Когда пошла волна, чтобы не строить православный храм, я до сих пор не очень сильно пониманию. Там есть и ангажированные персонажи, которых мы видим регулярно на всех проблемных точках. Не надо путать ситуацию: культурного слоя, там, где предполагалось строить храм, нет. Там нет ничего. Я еще думал, что справедливое требование было у мусульман. Надо достроить храмы. Что касается “Ар-Рахим”, сам лично этим проектом буду заниматься. За все это время с 2005 года прошло много событий. Мы боимся, чтобы там не было безвозвратных потерь. Видите, верхушка минарета уже свалилась. Скорее всего, начнем весной. По православному храму надо исходить из позиции, что раз идет активное противодействие, вовлечен не просто круг политиков, а в том числе интеллигенция – будем прислушиваться. Будет там депозитарий. Я не говорю, что мы его сейчас начнем строить. Может, удастся выбить федеральное финансирование. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Может ли в Башкортостане повториться ситуация, аналогичная Дагестану? Как продвигается вопрос формирования гуманитарной помощи Палестине, когда помощь дойдет до адресата?

Жителей республики после событий в Дагестане крайне взволновало, не может ли повториться подобная ситуация в нашем регионе. Кроме того, Радия Хабирова попросили подробнее рассказать о помощи, которую Башкортостан хочет оказать народу Палестины.

Дагестан – прекрасный регион. Какая-то группа не очень умных людей совершила это противоправное преступление. Это не Дагестан, Дагестан не таков. Что касается нас, самое главное наше богатство – это межконфессиональное единство. Как только мы перестанем над этим работать, пулю пропустим. Надо быть готовым к разным сценариям. Один канал “Утро Дагестана” смог повернуть ситуацию. В этом вопросе надо обязательно постоянно работать и уши держать торчком, как у немецкой овчарки. Приведу пример: по данным Федерального агентства по национальностям, самое большое количество атак идет на Башкортостан. На той стороне сидят неглупые люди. Постоянно пытаются вбить клин, эта работа неутомимо ведется, не прекращается ни на секунду. Надо крепить межнациональное единство. Есть безусловная угроза. Мне кажется, что у нас есть сильная прививка. По поводу Палестины, мы собрали порядка 1,5 млрд рублей, груз. Мне предлагали перегнать деньги в какой-то фонд. Чтобы не получилось, что ушло в карман или на автоматы. Мы предложили территорию Башкортостана для размещения, готовы принять беженцев, дать им кров. Мы в состоянии преодолевать эти нагрузки. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему так долго не увольняли осужденных министров?

Совсем недавно в Уфе вынесли приговор министрам Беляеву и Кучербаеву, после чего они были уволены со своих должностей. Радий Хабиров объяснил, почему их не уволили раньше, и рассказал о своем отношении к этому уголовному делу.

У руководителя принципы должны базироваться на законе. Я это сразу сказал. Пока не будет приговора, люди будут на своих местах. Мне до сих пор никто не объяснил, положили ли они в карман. Ряд чиновников ушли тихонечко, потому что мне сказали: там корысть. Здесь никто мне не сказал, в материалах дела нет. Я из принципа выдерживал ситуацию. Решение суда вступило (в законную силу – прим. ред), они уволены. Мы подбираем министров. Ирина Александровна Голованова – с большим удовольствием назначил ее министром ЖКХ. Все прекрасно знают мою позицию. Они осуждены за события 2017 года. Назовите, что произошло за период моей работы в плане осуждения. Ни один глава, ни один руководитель крупного предприятия. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

В онкоцентре Уфы негде ночевать. Появится ли пансионат?

Один из пользователей соцсетей во время прямого эфира обозначил важный вопрос отсутствия пансионата при столичном онкоцентре. Иными словами, жителям республики негде переночевать, чтобы пройти плановые профилактические процедуры.

Именно поэтому республика одной из первых организовала программу межрегиональных онкоцентров. Мы их создали, чтобы не гонять жителей. Пациенту надо просто прийти один раз, прокапать капельницу и уйти. А об этой проблеме в Уфе я знаю хорошо. Тут ничего не сделаешь, у нас этих центров всего два: в Уфе и Стерлитамаке. Сейчас ведем переговоры по строительству пансионата. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Жители Башкирии хотят плести больше маскировочных сетей на нужды СВО, но средств на ткани не всегда хватает. Могут ли власти помочь с материалами?

На связь с Главой Башкортостана вышли жительницы Бижбулякского района, которые плетут маскировочные сети для бойцов. Они отметили, что могут плести больше, но закупить материал для сетей возможности нет.

Я попрошу Урала Кильсенбаева взять данные и в индивидуальном плане помочь материалами, а Шельдяева попрошу анализировать, может быть, централизованно остатки материалов каких-то собирать, закупать. В каждом городе плетут масксети, они совершенно точно спасают жизни ребят. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Кадровый голод в Башкортостане: как решать эту проблему?

Актуальный в том числе и для республики вопрос – кадровый голод. Каждое предприятие пытается решить этот вопрос по-своему. О том, какова ситуация в Башкортостане – комментарий Радия Хабирова.

Если темпы развития экономики будут идти таким образом, мы будем остро это чувствовать. Многие промышленные регионы вахтовиков начинают привозить на заводы. Пока исходим из того, что емкость наших природных ресурсов может обеспечить потребность экономики. Сейчас ситуация начала исправляться. Выступал директор УМПО на ВКС, зарплата на предприятии – 92 тысячи. Не могут найти людей. Мы в центры занятости начали вкладывать деньги, сейчас это интеллектуальная работа. Источник роста видим в средних профессиональных училищах. Например, мальчишки приходят на УМПО и связывают свою жизнь с УМПО. Мы коллегам предложили не опираться на Уфу. Есть колледжи, где сидят пацаны рукастые и головастые. Вы предложите им условия, постройте общежития. Я бью тревогу, чтобы мы были готовы к тому, что нас ждет впереди. Возьмите “КАМАЗ” – гигантский завод, там проблема серьезная с людьми. У нас часть людей еще не определились, им не предложили зарплату, соцпакет. Потихонечку “Аркада” людей набрала, ZASPORT людей набрал. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как будет проходить ремонт памятника Салавату Юлаеву?

Что будет с памятником Салавату Юлаеву – вопрос, который, пожалуй, волнует каждого жителя региона. Радий Хабиров рассказал, когда начнется ремонт, и объяснил, почему это произойдет после юбилейных мероприятий.

Мы не одни баталии провели на эту тему. На пустом месте некоторые товарищи, что под шумок хотят памятник убрать. Это же сумасшедшим нужно быть. Памятнику более 50 лет, очевидно, он нуждается в реконструкции. Там даже визуально видно, что он нуждается в реконструкции. Это бессмысленно оспаривать. В республике я – последний человек, который бы хотел его реконструировать. Придется взять на себя все грехи, ошибки. Мы действительно переносим его после юбилейных мероприятий. Просто идут процедуры экспертизы, исследования. К моменту второй половины 2024 года мы получим все необходимые документы. Удовольствие это будет недешевое. Пока это около 300 миллионов рублей. Памятник придется демонтировать, разрезать. Поставить павильон невозможно, нужно тогда кран-балку вешать. Это не будет способствовать качественной реконструкции. Там проблемы не только в памятнике, но и в самом постаменте. Это удовольствие (реконструкция памятника – прим. редакции) может быть не на один год. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Ручное управление – это правильно?

Журналисты в прямом эфире попросили Радия Хабирова рассказать о том, применяет ли он в своей работе технику “ручного управления” и как выглядит идеальный рабочий баланс.

Я не понимаю, что люди имеют в виду под этим. В республике мы пока сформировали правильный баланс: каждый должен заниматься своим делом. Вы помните, я проводил “Здравчасы”, “Промчасы”. Сейчас провожу их меньше, физически не хватает времени. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Есть ли кадровый вопрос в команде Хабирова? Как в целом людям из власти попасть в команду Главы Башкортостана?

Актуален ли кадровый вопрос в команде Хабирова? Есть ли “скамейка запасных”? И какие люди работают в одной обойме с Главой Башкортостана? На этом руководитель республики остановился достаточно подробно.

Есть кадровая скамейка. Не скажу, что прямо по каждому. У меня по-другому все работает. Я работаю с тем, что есть. Коллеги знают, что надо очень постараться, чтобы я прекратил с ними работу. Ты должен дать им профессионально вырасти. В чем суть работы главы? Я называю это “дожимать”. Я должен поддавливать всегда, чтобы был эффект. Сейчас сформирована рабочая команда. У нас вот главы сидят – нет ни одного, кто бы не съездил в зону спецоперации. В этой команде работают достойные люди. Глава Куюргазинского района, например, принял решение отправиться добровольцем. Вся наша команда – местные. Многие стали не просто партнерами, а соратниками. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О реализации программы “Башкирские дворики”

Радий Хабиров честно признался, что программа “Башкирские дворики” реализована не в той мере, в какой была запланирована. Однако уже в следующие годы в нее будут добавлены значительные средства.

Когда я этот указ подписал, я не знал о (предстоящей – прим. редакции) борьбе с ковидом. Да, план по дворам идет не в должной мере. Я твердо обещаю, что в 2025-2026 годах мы существенно денег туда добавим. Для меня лично “Башкирские дворики” – любимая программа, самая полезная. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Школьное питание: как сделать так, чтобы обеды в республике стали лучшими в стране?

Вопрос школьного питания волнует едва ли не каждого родителя. Радий Хабиров подробно остановился на том, как в дальнейшем будет развиваться программа школьного питания.

Еще надо много работать, я согласен. Но мы действительно толчок здесь сделали. Что нас ждет? Дальнейшая модернизация самого общепита. Нет нормального оборудования для производства еды – ничего хорошего и не будет. Нельзя снижать планку контроля. У нас есть центр при Министерстве торговли, который этим занимается. Я иногда смотрю на меню, требования. Думаю, если немного сделать полегче ГОСТы, мы могли бы разнообразно кормить детей. Надо адаптироваться к появлению детей, которым нужно особое меню. Этим надо идти и заниматься. 85 или 90 процентов мяса в школьных столовых было не башкирское. Среди них – бизонятина, кенгурятина. Этого сейчас нет. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Уделяет ли Радий Хабиров внимание сыновьям в своем напряженном рабочем графике?

Ни для кого не секрет, что Радий Хабиров уделяет много времени работе, но остается ли у него свободное время на своих сыновей? Глава республики рассказал о том, как проводит время с близкими.

Это, наверное, судьба руководителя – когда мы с работы приходим, они спят, а когда мы уходим, они еще спят. Но в любом случае, это мое личное восприятие, от человека все зависит. Это же усилие: ты уставший, он к тебе лезет, надо находить силы. Периодически мне супруга то одного, то другого привозит на работу. Им иногда пять минут, двадцать минут надо. Чай попил, в шкафах полазил. Здесь, я считаю, если человек на работе и не воспитал детей – это отговорка. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Уфимский хоспис: будет ли расширен коечный фонд?

Совсем недавно в Башкортостане открылся Уфимский хоспис – учреждение, которое специализируется на паллиативной помощи. Будут ли региональные власти расширять его коечный фонд?

По хоспису: он не просто нам дался. Если бы нам Башнефть и Башкирская содовая компания плечо не подставили, мы бы его не построили. Пока я думаю, что в этом хосписе нам придется коечный фонд расширить каким-то образом. Посмотрим, если я буду видеть, что такая потребность есть, то опять всем миром соберемся и что-то построим. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Повлияли ли санкции на поставку медицинского оборудования?

Вопреки расхожему мнению, санкции мало повлияли на поставки тяжелого оборудования в Башкортостан. Так, например, США, по словам Радия Хабирова, вполне успешно продолжает поставлять свое медицинское оборудование.

Мы его покупаем. Знаете, капиталисты шумят, что не будут торговать. Больше всех Соединенные штаты шумят, больше всех они и поставляют. Недавно говорил с главным врачом Кумертау. Он говорит: “Спасибо за ангиограф”. Сейчас самая простейшая операция – там. Беда какая? Оборудование таким образом исполнено, что один блок вылетел – мы должны новое покупать. Но на сегодняшний момент могу уверенно сказать, что такой насыщенности тяжелым оборудованием не было никогда. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Возможно ли застраховать жизнь башкирских военных корреспондентов? Могут ли военкоры и их семьи рассчитывать на меры государственной поддержки?

Отдельный вопрос Радию Хабирову был посвящен страхованию жизни военных корреспондентов. Как пояснил из зоны СВО военкор телеканала БСТ Азат Садреев, сейчас страховые компании отказываются оформлять страхование жизни журналистам, которые собираются на Донбасс.

Дадим поручение Аппарату Правительства изучить вопрос. Вопрос страхования надо решать, это небольшие деньги. У нас не тысячи военкоров. Давайте определим, и сделайте предложение. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

О будущем бойцов из Башкортостана после окончания СВО

Вопрос дальнейшего трудоустройства участников СВО – еще один важный аспект «Прямой линии». Радий Хабиров подчеркнул, что среди наших бойцов очень много талантливых ребят.

Смотрите, сколько интересных людей эта волна вынесла. У нас подрастает серьезный кадровый резерв. Когда все это закончится, когда ребята приедут, будем долго смотреть, где работать, как работать. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Можно ли сделать “Елку желаний” для детей участников СВО?

Один из вопросов Радию Хабирова касался акции “Елка желании”. Обычно в этом формате руководители министерств и ведомств выполняют новогодние пожелания детей республики. Такой формат было предложено распространить и на детей участников специальной военной операции.

В понедельник на ВКС рассмотрим этот вопрос. Всем детям членов СВО мы уже решили сделать новогодние подарки. Хочется сделать их полезными, чтобы были не просто конфеты. Не в рутинном моменте это надо вручить. Надо вручить правильно, организованно. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Будущее Башкортостана – какое оно?

В ходе «Прямой линии» Радию Хабирову задали вопрос о том, каким он видит Башкортостан будущего. Руководитель региона подчеркнул, что сейчас сложно что-либо прогнозировать, и объяснил, почему.

Не смогу ответить. Настолько мир турбулентен, сложно загадывать. Все это может быть футуристическими изысками. В течение полугода наша управленческая команда собьет программу 3.0. Это значит Башкортостан до 2030 года. Там будет все с цифрами, с фактами. Сейчас не возьмусь говорить что-либо, прогнозировать. Моя задача самая главная – определять горизонты. В 2018 году очень быстро делали, уже горизонты определили. Некоторые вещи не выполнили. Тем не менее, это какая-то картина мира. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Как Радий Хабиров относится к искусственному интеллекту?

Глава Башкортостана выразил свое отношение к искусственному интеллекту. По его словам, он сам не совсем понимает, как понять, что такое искусственный интеллект. Однако отмечает, что развивать науку в республике критически необходимо.

Я не такой большой специалист в этом. Вот “Алиса” – искусственный интеллект? Тем не менее республика бросается на любой проект, который связан с развитием технологий. Именно поэтому мы бросились, зажмурив глаза, на НОЦ. Мы бросаемся везде. Потому что опытом я понимаю: если не будем активно внедрять науку в жизнь, мы отстанем не только от западного мира, но и от наших соседей. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Известна ли дата празднования 450-летия Уфы?

В следующем году столица Башкортостана отмечает юбилей – 450 лет. Совпадет ли эта дата с привычным для уфимцев 12 июня?

У нас есть предложение – конец августа. Пока не хочу афишировать, там связано с гостями. Объясняю, почему не 12 июня. Кое-какие объекты не будут готовы. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Появится ли в Уфе свой Арбат?

Неоднократно в Уфе и за ее пределами шли разговоры о создании своего Арбата. Предлагаются разные улицы, но реально ли на деле создать в столице региона свою собственную пешеходную улицу?

Если мы реализуем Октябрьской революции, как мы планируем, – это будет классная история. Сейчас идет работа, чтобы привязать порядка 90 зданий к какому-то собственнику. Они начнут приводить их в порядок, затем мы зайдем с благоустройством. Можно было бы побыстрее это все сделать, но Арбат – это дорогое удовольствие, порядка 2,5 миллиардов. Мы пока нашли миллиард. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Исчезнут ли когда-нибудь в Башкортостане обманутые дольщики?

В республике огромное внимание уделяется проблеме обманутых дольщиков. Согласно поручению Владимира Путина, обманутые дольщики как явление должны исчезнуть к концу уже этого года. Выполнима ли эта задача для Башкортостана?

Боюсь, что пока не забудем. Мы, конечно, поручение Президента выполним. Поручение звучит так: в 2023 году тему обманутых дольщиков закрыть. Уфа здесь отличилась не должным образом. Дольщиков было 10 тысяч, когда “Госстрой” упал – еще 2,5 тысячи. Уставшие, злые, недовольные. Много с ним пришлось работать. Такой инцидент поймали в Белебее. Мы такое оперативно перехватываем. В ряде городов стали придумывать кооперативы, не проходят процедуру кредитования, эскроу-счетов и хоп – они начинают сыпаться. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Почему вырубают деревья в центре Уфы?

Пожалуй, одна из самых горячих тем как в СМИ, так и в соцсетях башкирской столицы – вырубка деревьев в центре Уфы. Почему это происходит?

Мне кажется, мы, наоборот, все время засаживаем и засаживаем. Любая вырубка деревьев должна “общаться” с людьми. Помните, на улице Советской убирали липы? Мы же хорошо сделали, посадили новые. Потихонечку наши деревья обновляться должны. Количество посаженных крупномеров значительно больше того, что мы вырубаем. Здесь Уфа эту работу ведет, им нравится это делать. Они делают тематические аллеи, сажают крупномеры. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Можно ли школы в деревнях строить по технологии ФАПов и ковид-госпиталей?

В Башкортостане некоторое время назад максимально быстро построили новые ковидные госпитали и сотни фельдшерско-акушерских пунктов. Возможно ли строительство школ по той же самой технологии?

Можно. Здесь надо с людьми советоваться. Технически это можно. Надо просто голову включать. Идеально попало с госпиталями, идеально попало с ФАПами. Из 350 таких ФАПов более 250 – быстровозводимые. Хотя на северо-востоке жители первоначально были против. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Какая судьба у комплекса “Тан” на улице Зорге?

Большое количество уфимцев волнует вопрос комплекса “Тан” на улице Зорге в районе, более известном как “вертолетная площадка”. На вопрос, будут ли в этом месте строить очередные многоэтажки, Радий Хабиров ответил достаточно четко.

Во-первых, это коммерческое предприятие. Я не могу ему сказать: оставь, работай. Наверное, ему невыгодно. Давайте мы воздержимся пока там от строительства домов, напичкано. Строить там очередной дом не будем. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Когда планируют открыть Музей кочевых цивилизаций?

Музей кочевых цивилизаций – масштабный проект, который откроется в республике уже совсем скоро. Глава Башкортостана – о сроках его открытия и о его содержании.

Это большой проект, три в одном: музей, экспозиция, научная составляющая. Можно будет проводить симпозиумы. Там будет центр башкирской лошади. Мини древний Башкортостан. Кузнецы, кожевники. Сейчас пока активно обсуждаем, мы хотим поставить там спа-отель. Дали ему романтическое название “Кочевник”. В следующем году приглашаем уже туда. Сделали туда деревянную тропу и делаем визит-центр. Он начинает там работать в мае-июне следующего года. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Туалеты в туристических местах и на заправках: будут ли они работать?

Большое начинается с малого, а значит, в студии не могли не задать вопрос о придорожном сервисе в республике. В частности, речь пошла о работающих туалетах. Радий Хабиров подчеркнул, что это один из ключевых факторов, который подталкивает на путешествие по родной республике.