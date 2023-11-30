В Башкирии прошел первый фестиваль Национальной киберфизической платформы

«Берлога» для школьников в Башкортостане. В республике прошёл первый фестиваль проекта Национальной киберфизической платформы. Его организовали на грант Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». В основе – игровая платформа под названием «Берлога». На её базе создают мобильные приложения. В разработке участвуют школьники. Для этого созданы новые образовательные программы, открыты новые кружки.

Электрод с возникающей дугой и называется лестницей Иакова. Используя её, школьники намерены выйти на новую ступень очистки воздуха. Для этого ребята разработали электростатический фильтр.

Заряжают ребята своей энергией и в прямом, и в переносном смыслах. Школьники из Стерлитамака объединили три проекта в один, чтобы сделать велогенератор. Ребята не изобретают велосипед, они его модернизируют. Но есть и те, кто предлагает вовсе отказаться от колёс. Команда ребят из Уфы планирует сделать прототип автобуса на воздушной подушке и без водителя.

На технофестиваль приехали ребята из других регионов. 11-классники из Орловской области переделали роботизированные машины, поставили на них новую систему, при этом после схемы сборки разместили в открытом доступе.