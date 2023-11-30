В Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой» для старшего поколения

На заседании экспертного совета по спорту было принято решение дать старт физкультурно-оздоровительным мероприятиям для старшего поколения в рамках программы «Башкирское долголетие». Сегодня в Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой». Местом притяжения любителей спорта стал государственный концертный зал «Башкортостан». Он собрал около 40 граждан пожилого возраста.
В акции принял участие известный спортсмен, посол ГТО Виль Габдуллин. Такое мероприятие станет традиционным. Зарядку со звездами планируют проводить каждую среду в 10 часов утра. В зимнее время года они будут проходить в помещении. Летом – в городских парках.
На зарядке собрались участники разных возрастов. Самой старшей – 84. За физическую активность Елене Миграновой вручили сертификат на спа-процедуры. После зарядки участники преодолели познавательный маршрут до музея города. Там им представили экспозицию «Уфа нашего детства».