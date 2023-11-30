В Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой» для старшего поколения

На своем примере показываю, что в любом возрасте можно заниматься физической культурой и зарядкой. И вот такие мероприятия, вот такие массовые, где зарядку проводил для пожилых. Ну, какие пожилые... Они все мальчишки и девчонки.

Виль Габдуллин, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу