В Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой» для старшего поколения

На заседании экспертного совета по спорту было принято решение дать старт физкультурно-оздоровительным мероприятиям для старшего поколения в рамках программы «Башкирское долголетие». Сегодня в Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой». Местом притяжения любителей спорта стал государственный концертный зал «Башкортостан». Он собрал около 40 граждан пожилого возраста.

В акции принял участие известный спортсмен, посол ГТО Виль Габдуллин. Такое мероприятие станет традиционным. Зарядку со звездами планируют проводить каждую среду в 10 часов утра. В зимнее время года они будут проходить в помещении. Летом – в городских парках.

Я думаю, будет продолжаться не только в Уфе и не только в ГКЗ, но и в других точках мы планируем. То есть во всех районах города Уфы и во всех муниципалитетах республики.

Рустем Ахмадинуров, советник Главы Республики Башкортостан по спорту, председатель экспертного совета по спорту

На зарядке собрались участники разных возрастов. Самой старшей – 84. За физическую активность Елене Миграновой вручили сертификат на спа-процедуры. После зарядки участники преодолели познавательный маршрут до музея города. Там им представили экспозицию «Уфа нашего детства».

Фото №1 - В Уфе впервые прошла «Зарядка со звездой» для старшего поколения

На своем примере показываю, что в любом возрасте можно заниматься физической культурой и зарядкой. И вот такие мероприятия, вот такие массовые, где зарядку проводил для пожилых. Ну, какие пожилые... Они все мальчишки и девчонки.

Виль Габдуллин, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу

Я хожу давно уже, с самого появления – университет для пожилых людей. 12 лет уже в этом году университету. И с самого начала я стараюсь посещать это. Активно жить, потому что так просто стареть не хочется.

Елена Мигранова
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