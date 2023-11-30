«Мечтай со мной»: мальчик из Башкирии смог сесть за штурвал самолета

Всероссийский проект «Мечтай со мной» помог исполнить мечту 10-летнего мальчика из Белорецка. Ивана Кныш любит самолеты и очень давно хотел полетать на авиатренажёре. Региональное общественное движение «Наше дело» совместно с «Движением Первых» помогли мечте осуществиться. С его помощью исполняются желания детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Прямо навстречу мечте. Штурвал самолёта в руках юного, но одаренного пилота – судя по тому, как быстро Ваня освоил основные принципы работы. Авиатренажёр имитирует реальный полет на самолете Cessna. Маленький лётчик из кабины выходит уже с багажом опыта. За плечами – три полёта, две сложные посадки и галочка возле мечты «посидеть за штурвалом».

Он немногословен по натуре. Предпочитает делать, а не говорить. Но всё же делится, что удивило больше всего. За происходящим наблюдает мама. Ещё не ясно, кто рад больше.

Мечта поуправлять самолётом у Вани появилась не так давно. Им с мамой приходится часто летать. После очередной посадки в Москве они как обычно ожидали сопровождающего с коляской. Так самолёты покорили сердце Вани. За реализацию его желания взялся всероссийский проект «Мечтай со мной». Он помогает исполняться нематериальным мечтам детей и пожилых людей. А исполнить мечту помог авиационный учебный центр, инструкторы которого и занимались с Ваней.