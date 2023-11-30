В Башкирии на озере Чебаркуль погиб рыбак из Магнитогорска

Трагедия произошла в Абзелиловском районе Башкирии, недалеко от деревни Давлетово на озере Чебаркуль: на поверхности воды очевидцы обнаружили тело мужчины. Информация о происшествии поступила в главное управление МЧС России по республике.

На место прибыли спасатели. Установлено, что погибшему было 54 года, он из Магнитогорска. Предположительно, приехал на рыбалку.

Погибший находился далеко от берега водоема, его тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточнили в ведомстве.