Уфимка не кормила, не лечила и не воспитывала своего 4-летнего сына

Обвинительный акт в отношении жительницы Уфы согласован прокуратурой Калининского района Уфы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, женщина не занималась воспитанием ребенка, его содержанием, обучением и не обеспечивала надлежащим питанием. Часто оставляла его со своей подругой. В квартире обвиняемой постоянно находились ее знакомые, с которыми она распивала спиртное и употребляла наркотики в присутствии сына.

Кроме того, женщина игнорировала рекомендации врачей, ребенок не прошел обязательный медицинский осмотр в трехлетнем возрасте. Квартира не отапливалась, на окнах не было стекол, помещение обогревали с помощью газовой плиты.