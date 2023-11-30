Близняшки из Уфы приняли участие в шоу «Перепой звезду»

Сёстры-близняшки из Уфы приняли участие в популярном шоу «Перепой звезду». 23-летние Анжела и Наталья Яковлевы в составе группы «Twins Kovl» исполнили композицию Игоря Корнелюка «Так и надо».
По правилам шоу, артисты впервые встречаются для дуэта прямо на сцене. Отрепетировать номер вместе возможности нет. Жюри оценивают, кто справился с исполнением лучше – народный участник или звёздный оппонент. Сёстры из Уфы оказались соперниками группы «Galibri & Mavik».
Жюри высоко оценило выступление близняшек – девочкам удалось зажечь зал. Отдельно они отметили игру сестёр на укулеле. Уфимки с 11 лет занимаются музыкой, а сейчас преподают уроки гитары и укулеле.