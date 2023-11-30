Жители Башкирии отправили более 4 тыс. вопросов на «Прямую линию» с главой

Накануне в Уфе состоялась прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова. Это уже пятое по счету общение руководителя региона в прямом эфире. Вопросы, на которые ответил Радий Хабиров, поступали через сайт Главы Башкортостана и официальные соцсети. Видеообращения принимали до вечера 28 ноября, чтобы привести их к единому формату для трансляции.
Трансляцию вели пять телеканалов и две радиостанции. Одними из главных обсуждаемых тем стали специальная военная операция и поддержка Донбасса Башкирией, строительство и ремонт дорог, развития инфраструктуры и будет ли Радий Хабиров баллотироваться на второй срок руководителя региона.
Трансляция длилась почти четыре часа. Всего поступило более 4000 вопросов. В самом начале прямой линии глава республики обозначил – ни одно обращение не останется без внимания. После диалога ответственные лица уже на местах займутся их обработкой и решением.