Жители Башкирии отправили более 4 тыс. вопросов на «Прямую линию» с главой

Накануне в Уфе состоялась прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова. Это уже пятое по счету общение руководителя региона в прямом эфире. Вопросы, на которые ответил Радий Хабиров, поступали через сайт Главы Башкортостана и официальные соцсети. Видеообращения принимали до вечера 28 ноября, чтобы привести их к единому формату для трансляции.

Трансляцию вели пять телеканалов и две радиостанции. Одними из главных обсуждаемых тем стали специальная военная операция и поддержка Донбасса Башкирией, строительство и ремонт дорог, развития инфраструктуры и будет ли Радий Хабиров баллотироваться на второй срок руководителя региона.