Племянник и дядя из Башкирии вместе служат в зоне СВО

Руслан – младший сын в семье. После службы в армии он работал в правоохранительных органах.

О том, что подписал контракт и отправляется на передовую сообщил родителям за два дня до отправки, пишет издание «Аургазинский вестник». «Я – патриот! Это мой долг!» - сказал мужчина родным.

Сейчас доброволец с позывным Саит служит разведчиком. По словам матери бойца, сын может позвонить в любое время суток: женщина постоянно держит телефон под рукой.

Сердце, конечно, не на месте, но мы гордимся, что воспитали такого сына! Рауль-абый, отец бойца СВО

Спустя месяц вслед за своим дядей контракт с минобороны страны подписал и его племянник – Вадим. Сказал, что не может оставаться в стороне и тоже отправился в зону СВО защищать рубежи нашей Родины.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.