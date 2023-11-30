В Госсобрании Башкирии прошёл Молодёжный экспертный форум

Участниками форума стали молодые люди, активно проявляющие себя в общественно-политической жизни региона. На протяжении четырёх месяцев они проходили обучение по программе «Политический менеджмент в области коммуникаций, информационной аналитики, медиа, PR».
Наставниками стали специалисты БАГСУ, Общественной палаты, ведущих СМИ и Центра управления республикой. ¤¤На форуме прошли лекции и круглые столы. 25 участников защитили свои проекты. Итогом форума станет обращение к депутатскому корпусу Госсобрания, где авторы проектов-победителей представят свои инициативы.