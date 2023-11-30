В Башкирии вновь обновится автобусный парк

20 ноября, в День работника транспорта, глава государства принял участие в церемонии передачи 567 автобусов для жителей Чеченской Республики и Республики Башкортостан, Оренбургской, Волгоградской, Нижегородской, Амурской, Ростовской, Новосибирской, Калужской и Мурманской областей, Ставропольского и Пермского краёв.