В Башкирии нашли убитого годовалого лося

В Бижбулякском районе расследовали убийство годовалого лося. В ходе рейда на территории охотничьих угодий выявлена незаконная добыча дичи.
29 ноября совместными усилиями министерства природопользования и экологии Башкирии, управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РБ и Ассоциации охотников и рыболовов РБ был изучен факт незаконной охоты.
В результате незаконных действий охотничьим ресурсам нанесен ущерб на сумму 400 тысяч рублей. На месте разделки туши лося обнаружены следы автомашины и найдены гильзы. В настоящее время сотрудниками МВД ведутся следственные мероприятия.