В Башкирии нашли убитого годовалого лося

В результате незаконных действий охотничьим ресурсам нанесен ущерб на сумму 400 тысяч рублей. На месте разделки туши лося обнаружены следы автомашины и найдены гильзы. В настоящее время сотрудниками МВД ведутся следственные мероприятия.