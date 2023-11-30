В Башкирии продолжается профилактическая операция ГИБДД «Штраф»

В рамках этой акции сотрудники ГИБДД по Башкирии задерживают злостных неплательщиков административных штрафов.

Накануне в Дюртюлинском районе на трассе М-7 «Волга» сотрудники Госавтоинспекции с помощью ведомственной системы «Паутина» остановили автомобиль марки «БМВ». За рулем был мужчина, 1988 года рождения. Федеральная база ГИБДД показала, что автовладелец имеет 74 административных нарушения ПДД. Общая сумма штрафов – 43 тысячи рублей.

В этот же день на автотрассе Уфа – Оренбург был остановлен ВАЗ-2115, 20-летний владелец которого 51 раз нарушал правила на дороге. Сумма штрафов – 35 тысяч рублей.

Вечером сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль «Лексус». Его 35-летний владелец не оплатил 465 штрафов на общую сумму 439 рублей.