Глава района Башкирии ушел добровольцем на СВО

Накануне во время «Прямой линии» Радий Хабиров сообщил о том, что глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов уходит на службу по контракту в зону проведения спецоперации. Доброволец рассказал о причинах принятия столь серьезного и ответственного решения.
Жена Юлая Ильясова долгое время находится на территории новых регионов страны, а сейчас возглавляет гуманитарную миссию в Мариуполе. Поэтому сразу приняла решение мужа. Поддержали главу района и его земляки.
По словам добровольца, на фронте он планирует заниматься авиационной разведкой: когда он получил образование в УГАТУ по специальности «электрооборудование летательных аппаратов».
Редакция bash.news напоминает, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Юлай Ильясов/vk.com