Глава района Башкирии ушел добровольцем на СВО

Накануне во время «Прямой линии» Радий Хабиров сообщил о том, что глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов уходит на службу по контракту в зону проведения спецоперации. Доброволец рассказал о причинах принятия столь серьезного и ответственного решения.

Я начал думать об этом сразу после начала СВО. А после того, как два раза съездил туда, «за ленточку», с гуманитарной миссией, начало созревать решение. И вот, к ноябрю, решение сформировалось в практическое воплощение. Юлай Ильясов, доброволец СВО

Жена Юлая Ильясова долгое время находится на территории новых регионов страны, а сейчас возглавляет гуманитарную миссию в Мариуполе. Поэтому сразу приняла решение мужа. Поддержали главу района и его земляки.

Я до последнего никому ничего не говорил, для всех это было неожиданностью. Сейчас телефон разрывается от звонков и сообщений. Все поддерживают, желают возвращения с победой. Для меня очень важна поддержка народа. Юлай Ильясов, доброволец СВО

По словам добровольца, на фронте он планирует заниматься авиационной разведкой: когда он получил образование в УГАТУ по специальности «электрооборудование летательных аппаратов».

Редакция bash.news напоминает, что всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.