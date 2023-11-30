Эксперт – о поддержке бойцов СВО из Башкирии: «Надёжный тыл – это победа»

Свыше полусотни вопросов, почти четыре часа диалога. Таковы итоги прошедшей накануне «Прямой линии» с Главой Башкортостана. Эксперты, комментируя разговор Радия Хабирова с жителями и журналистами, отмечают значимость обсуждаемых вопросов.

Говорили, что называется, о наболевшем: дорогах, строительстве социальных учреждений, кадровом дефиците. Разумеется, не обошли стороной и тему спецоперации и патриотизма. Радий Хабиров рассказал о своей недавней поездке на Донбасс, а также о поддержке военнослужащих, в частности, именных подразделений. Ветераны боевых действий отмечают тот вклад, который власти региона, непосредственно жители и лично Радий Хабиров вносят в дело победы на СВО.

К именным башкирским батальонам обращаются из других регионов, и даже будущим госпиталям и мне лично поступают звонки, как можно перевестись именно в батальоны Республики Башкортостан. Это обусловлено тем, что оснащение наших подразделений взято на особый контроль именно Главой Республики Башкортостан, и, конечно же, финансовое обеспечение идёт достойное, а суточные наши башкирские ребята называют «хабировскими». Не зря говорится: «Победа куётся в тылу». Надёжный тыл – это победа.

Альфит Нигаматьянов, председатель реабилитационной комиссии Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ