Эксперт – о поддержке бойцов СВО из Башкирии: «Надёжный тыл – это победа»

Свыше полусотни вопросов, почти четыре часа диалога. Таковы итоги прошедшей накануне «Прямой линии» с Главой Башкортостана. Эксперты, комментируя разговор Радия Хабирова с жителями и журналистами, отмечают значимость обсуждаемых вопросов.
Говорили, что называется, о наболевшем: дорогах, строительстве социальных учреждений, кадровом дефиците. Разумеется, не обошли стороной и тему спецоперации и патриотизма. Радий Хабиров рассказал о своей недавней поездке на Донбасс, а также о поддержке военнослужащих, в частности, именных подразделений. Ветераны боевых действий отмечают тот вклад, который власти региона, непосредственно жители и лично Радий Хабиров вносят в дело победы на СВО.