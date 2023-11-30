Эксперт – о поддержке бойцов СВО из Башкирии: «Надёжный тыл – это победа»

К именным башкирским батальонам обращаются из других регионов, и даже будущим госпиталям и мне лично поступают звонки, как можно перевестись именно в батальоны Республики Башкортостан. Это обусловлено тем, что оснащение наших подразделений взято на особый контроль именно Главой Республики Башкортостан, и, конечно же, финансовое обеспечение идёт достойное, а суточные наши башкирские ребята называют «хабировскими». Не зря говорится: «Победа куётся в тылу». Надёжный тыл – это победа.

Альфит Нигаматьянов, председатель реабилитационной комиссии Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий