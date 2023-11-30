Жители Уфимского района жалуются на длительное ожидание транспорта

Жители деревни Шамонино Уфимского района жалуются на длительное ожидание автобуса. Им приходится подолгу стоять на морозе и ехать в переполненном транспорте. Речь идёт о 131-м маршруте, который обслуживает несколько деревень.
Единственный 131-й маршрут ходит очень редко. В Шамонино уже не в первый раз жалуются на автобус. Больше всего негодуют те, чьи дети мерзнут на холоде в ожидании общественного транспорта. А в час пик порой в автобус невозможно протолкнуться.
Втиснуться в салон переполненного транспорта и простоять в нём всю поездку – к такому испытанию местные жители уже привыкли. Однако в морозные дни пассажиров становится ещё больше. Проблемы возникают и при оплате картой «Алга».
На 131-м автобусе ездят и жители соседних деревень – Шмидтово и Бурцево. Пассажиров много, а транспортных средств не хватает. По словам представителей Минтранса, в ведомстве планируют создать комиссию для проверки маршрута, затем подкорректируют его расписание и увеличат количество рейсов, чтобы автобусы начали курсировать более стабильно. А пока жителям Шамонино придётся потерпеть и заранее планировать свои поездки.