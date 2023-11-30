Жители Уфимского района жалуются на длительное ожидание транспорта

Жители деревни Шамонино Уфимского района жалуются на длительное ожидание автобуса. Им приходится подолгу стоять на морозе и ехать в переполненном транспорте. Речь идёт о 131-м маршруте, который обслуживает несколько деревень.

Единственный 131-й маршрут ходит очень редко. В Шамонино уже не в первый раз жалуются на автобус. Больше всего негодуют те, чьи дети мерзнут на холоде в ожидании общественного транспорта. А в час пик порой в автобус невозможно протолкнуться.

Втиснуться в салон переполненного транспорта и простоять в нём всю поездку – к такому испытанию местные жители уже привыкли. Однако в морозные дни пассажиров становится ещё больше. Проблемы возникают и при оплате картой «Алга».

Полнейшее безобразие. Карта делалась и делается, её количество пользователей увеличивается. Будем разбираться с водителями, которые нарушают правила, у жителей запросили номера государственных автобусов, чтобы идентифицировать нарушителей. Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан