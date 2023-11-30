Эксперты назвали главные темы Прямой линии Главы Башкирии

Следующий год представляется для республики особенно важным - в свете предстоящих выборов Главы региона все большую актуальность приобретает порядок проведения, кандидаты на должность и возможное участие действующего руководителя республики. Несомненно, предстоящие выборы как Президента России, так и Главы Башкортостана будут проведены в строгом соответствии с законодательством о выборах с соблюдением честной и прозрачной процедуры, которая традиционно сопровождает все избирательные кампании, проводимые в Республике Башкортостан. В этом жителей региона заверил Радий Хабиров. Особое значение в сегодняшних условиях представляет антитеррористическая защищённость объектов массового скопления людей на избирательных участках и обеспечение общественной безопасности. Уверена, выборы-2024 всех уровней пройдут спокойно, в строгом соответствии с законом.

Наталия Латыпова