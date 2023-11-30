Эксперты назвали главные темы Прямой линии Главы Башкирии

29 ноября состоялась Прямая линия с Главой Башкирии. Радий Хабиров ответил на самые актуальные вопросы жителей и общественных деятелей региона. Трансляция длилась почти 4 часа, и в прямом эфире удалось ответить более чем на 50 вопросов.

Фото №1 - Эксперты назвали главные темы Прямой линии Главы Башкирии

Всего на Прямую линию поступило 4299 сообщений в социальных сетях, 216 видеообращений, 115 звонков. Каждый запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке специалистами министерств, ведомств и правительства.

Своими мнениями по ключевым вопросам, поднятым в ходе прямой линии, с ИА «Башинформ» поделились эксперты: политологи, юристы, экономисты, общественники.

Достойная поддержка бойцов СВО

Глава Башкирии начал прямую линию с одного из важнейших вопросов – поддержки бойцов СВО и их семей. По мнению советника Главы республики по вопросам патриотического воспитания Валентина Солодовника, это не случайно. Республика активно включилась в масштабную работу и достойно выполняет поручения президента страны.

Наши бойцы получают огромную помощь. Я считаю, что Башкирия во главе с Радием Хабировым достойно выполняет задачу, поставленную президентом. Поддержка у нас действительно всесторонняя, не только бойцов, но и их семей. Я считаю, что мы первые в этом. Все это оказывает огромное влияние на патриотический настрой нашего общества, молодежи.

Валентин Солодовник

Санкции Башкирии не помеха

По мнению доктора экономических наук, заведующего лабораторией современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ РАН Ильдара Зулькарная, жители региона получили компетентные ответы на вопросы. Традиционно, много внимания было уделено экономике.

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Очень понравилась мысль Главы Башкирии о том, что комплекс вопросов, связанных с СВО, и западные санкции в отношении России, заставляют еще активнее работать над развитием экономики. И мы это видим по ответам Радия Фаритовича. Они показали, что он, во-первых, владеет общей повесткой, а во-вторых, держит на контроле ситуацию во всех сферах. Вместе с Главой региона на прямой линии присутствовали и члены правительства, главы районов. Это показатель уровня командной работы и нацеленности на решение возникающих вопросов.

Ильдар Зулькарнай

Честно – о проблемах

Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Региональная экономика и управление» УГНТУ Елена Шевалдина , отметила что Глава Башкирии Радий Хабиров, как и обещал, честно ответил на самые злободневные вопросы.

Жители республики задавали вопросы, касающиеся строительства дорог, мостов, обеспечения транспортной доступности, многих волновала проблема пробок. Радий Хабиров как и обещал, прямо ответил на них, по некоторым дал поручения. Разумеется, это требует серьезных финансовых затрат. И здесь руководитель региона не стал давать несбыточных обещаний. Мы видим, что проблемы открыто озвучиваются и решаются. Вопросы, даже непростые, честно обсуждаются с обществом. Считаю, что это очень важно для развития нашего региона.

Елена Шевалдина

Выборы – по закону

Заместитель директора Института права УУНиТ по науке Наталия Латыпова рассказала, что Глава Башкирии в ходе прямой линии поднял важный для общества вопрос, касающийся выборов 2024 года. Напомним, что в следующем году пройдут выборы Президента страны и Главы республики.

Следующий год представляется для республики особенно важным - в свете предстоящих выборов Главы региона все большую актуальность приобретает порядок проведения, кандидаты на должность и возможное участие действующего руководителя республики. Несомненно, предстоящие выборы как Президента России, так и Главы Башкортостана будут проведены в строгом соответствии с законодательством о выборах с соблюдением честной и прозрачной процедуры, которая традиционно сопровождает все избирательные кампании, проводимые в Республике Башкортостан. В этом жителей региона заверил Радий Хабиров. Особое значение в сегодняшних условиях представляет антитеррористическая защищённость объектов массового скопления людей на избирательных участках и обеспечение общественной безопасности. Уверена, выборы-2024 всех уровней пройдут спокойно, в строгом соответствии с законом.

Наталия Латыпова

Политолог Николай Евдокимов добавил при этом, что заявление Радия Хабирова о готовности пойти на следующий срок на выборах Главы Башкирии, свидетельствует об устойчивости его позиций в регионе.

Наша сила — в дружбе народов

Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев отметил, что Башкирия, будучи полиэтничным регионом, стала образцом межнационального мира и согласия.

Радий Фаритович часто повторяет, что Башкирия – одна большая семья, многонациональная и гостеприимная. Это заложено в нашей природе. Некоторые силы пытаются раскачать национальный вопрос в нашей республике. Но, как верно заметил Глава региона, их попытки тщетны, поскольку эти люди не живут в Башкирии, не имеют отношения к ней, для них эта деятельность – просто бизнес.

Кирилл Фадеев

Общество становится «взрослее»

Член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова обратила внимание на то, что характер вопросов, заданных жителями республики, свидетельствует о стабильном развитии социальной сферы, поступательном движении вперед, а также своеобразном взрослении общества.

Существенно изменился характер задаваемых вопросов. Например, не так много спрашивали о развитии социальной сферы: строительстве больниц, школ, детсадов, получении льгот. Это наглядный показатель того, что данные проблемы постоянно решаются и их не нужно озвучивать на всю республику. Те редкие вопросы, которые касались развития социальной инфраструктуры, имели качественно новый характер. Это понятно, ведь по мере улучшения ситуации потребности жителей выходят на более высокий уровень. Приятно удивляет, что люди не просили что-то конкретно для себя, напротив, все вопросы касались общественного блага. Это говорит, что наше общество развивается вместе с экономикой и социальной сферой, становится «взрослее», ответственнее.

Рита Некрасова
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