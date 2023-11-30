Эксперты назвали главные темы Прямой линии Главы Башкирии

29 ноября состоялась Прямая линия с Главой Башкирии. Радий Хабиров ответил на самые актуальные вопросы жителей и общественных деятелей региона. Трансляция длилась почти 4 часа, и в прямом эфире удалось ответить более чем на 50 вопросов.
Всего на Прямую линию поступило 4299 сообщений в социальных сетях, 216 видеообращений, 115 звонков. Каждый запрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке специалистами министерств, ведомств и правительства.
Своими мнениями по ключевым вопросам, поднятым в ходе прямой линии, с ИА «Башинформ» поделились эксперты: политологи, юристы, экономисты, общественники.
Достойная поддержка бойцов СВО
Глава Башкирии начал прямую линию с одного из важнейших вопросов – поддержки бойцов СВО и их семей. По мнению советника Главы республики по вопросам патриотического воспитания Валентина Солодовника, это не случайно. Республика активно включилась в масштабную работу и достойно выполняет поручения президента страны.
Санкции Башкирии не помеха
По мнению доктора экономических наук, заведующего лабораторией современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ РАН Ильдара Зулькарная, жители региона получили компетентные ответы на вопросы. Традиционно, много внимания было уделено экономике.
Честно – о проблемах
Кандидат социологических наук, доцент кафедры «Региональная экономика и управление» УГНТУ Елена Шевалдина , отметила что Глава Башкирии Радий Хабиров, как и обещал, честно ответил на самые злободневные вопросы.
Выборы – по закону
Заместитель директора Института права УУНиТ по науке Наталия Латыпова рассказала, что Глава Башкирии в ходе прямой линии поднял важный для общества вопрос, касающийся выборов 2024 года. Напомним, что в следующем году пройдут выборы Президента страны и Главы республики.
Политолог Николай Евдокимов добавил при этом, что заявление Радия Хабирова о готовности пойти на следующий срок на выборах Главы Башкирии, свидетельствует об устойчивости его позиций в регионе.
Наша сила — в дружбе народов
Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев отметил, что Башкирия, будучи полиэтничным регионом, стала образцом межнационального мира и согласия.
Общество становится «взрослее»
Член Общественной палаты Башкирии Рита Некрасова обратила внимание на то, что характер вопросов, заданных жителями республики, свидетельствует о стабильном развитии социальной сферы, поступательном движении вперед, а также своеобразном взрослении общества.