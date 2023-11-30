В УГНТУ разрабатывают новые продукты в рамках программы «Приоритет-2030»

В лабораториях кафедры специальной химтехнологии создаются оригинальные продукты направленного действия. Уже есть безалкогольные напитки, кондитерские, молочные и изделия из растительного мяса. Целевая аудитория – студенты вуза. Исследования проводят с помощью специальных аппаратов. ¤¤С 2020 года при кафедре функционирует «Школа правильного питания».